Alba Parietti versione suocera, presenta la compagna del figlio: "È una ragazza semplice"

Alba Parietti è stata ospite nel salotto di Domenica Live in compagnia di suo figlio Francesco Oppini. È raro che i due compaiano insieme in televisione, soprattutto per la riservatezza del ragazzo, che vive e lavora lontano dal mondo dello spettacolo. Da Barbara d'Urso, la showgirl ha raccontato della malattia di sua madre e ha presentato per la prima volta la nuora, la compagna del figlio con la quale ha un ottimo rapporto.

Francesco Oppini è figlio di Franco, con il quale Alba Parietti si è sposata all'inizio degli anni Ottanta. Il loro è stato un amore forte, che li ha letteralmente travolti fin dal loro primo incontro. " È stato un colpo di fulmine con Franco ", ha dichiarato la showgirl da Barbara d'Urso, raccontando com'è nata la sua storia d'amore. " Conoscevo già Jerry (Calà, dei Gatti di Vicolo Miracoli, ndr) ci aveva provato subito. Quando sono arrivati a Torino, mi hanno invitata a teatro, siamo finiti a tavola insieme Franco faceva un po’ il fenomeno, come d’abitudine quando doveva rimorchiare ", ha proseguito Alba Parietti, raccontando l'ormai noto primo incontro con Franco Oppini, che nei mesi scorsi è stato anche al centro di un violento alterco tra i due.

Francesco è nato che la Parietti aveva 19 anni e non era ancora pronta ad assumersi una tale responsabilità, tanto che nei primi anni fu fondamentale l'aiuto di sua madre. La donna è stata un punto di riferimento molto importante per Alba, nonostante fosse affetta da un disturbo psichico. " Mia madre era una persona molto speciale, meravigliosa, aveva però un disturbo di personalità, non diagnosticato ", ha svelato la donna, che ha raccontato questa vicenda anche nel suo libro. Pare che la madre di Alba Parietti fosse affetta da un problema genetico, condiviso con suo fratello che fu rinchiuso nel manicomio di Collegno. " Mia madre aveva dei disturbi di personalità simili ma non continui, aveva delle zone d’ombra in cui era un’altra persona ed era ingestibile per me e mio padre. Queste crisi duravano a volte un giorno, a volte due ", dice la Parietti, ammettendo che non sottoposero la madre ai controlli medici per evitare le stesse conseguenze dello zio, vittima delle cure dell'epoca. Il racconto della showgirl è molto chiaro: " Aveva manie paranoiche, ci impediva di frequentare altre persone, poi ritornava a essere la fata che era. " Francesco Oppini non ha mai avuto la percezione di una malattia nella nonna: " Con me era una nonna normale, di quelle che ti viziano. "