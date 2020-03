Alessandra Amoroso e Emma Marrone rimandano le dirette

Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, entrambe uscite ormai parecchi anni fa dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, sono ancora oggi legatissime tant’è che continuano a sentirsi e vedersi spesso.

Ad esempio, non molto tempo fa, la cantante salentina era in diretta con i suoi fan quando ha deciso di coinvolgere un’altra collega e conterranea, Alessandra Amoroso, invitandola a prendere parte al live. Tuttavia, quando Emma ha notato che Alessandra era in pigiama l’ha redarguita spiegandole che non la chiamata non era privata ma, al contrario, erano in diretta con i loro follower. Insomma, una gaffe che ha divertito non poco i loro ammiratori facendogli dimenticare, almeno per pochi minuti, la grave situazione in cui versa l’Italia. Insomma, questa diretta a molti era sembrata la prima di tante. Purtroppo, però, le cose non sono andate come speravano. I loro fan hanno infatti notato che, ormai da giorni, entrambe rimandano le dirette insieme. Come mai? In molti hanno diffuso alcune voci per cui le due non si parlerebbero più dopo che Alessandra si è ritrovata nella diretta di Emma senza sapere di essere seguita da più di duemila persone. Possibile che davvero Alessandra se la sia presa per così poco?

La realtà è però tutt’altra. Infatti, in un momento così difficile per il Paese, fare delle dirette su Instagram in cui si canta e ci si diverte non è sembrato proprio il massimo della correttezza ad entrambe le cantanti che hanno quindi deciso di cambiare i loro piani. Per questo motivo, Emma Marrone ed Alessandra Amoroso hanno deciso di interrompere temporaneamente le dirette Instagram fino a quando non si sistemi la situazione in Italia. "Ciao Big Family, da questo momento, date le ultime notizie che provengono dal nostro Paese, le nostre dirette saranno rimandate! Un bacio alla mia @real_brown! Sono sicura che recupereremo presto!" , ha fatto sapere Alessandra Amoroso, ovviamente il tutto accompagnato dall’hashtag #restiamoacasa.

La decisione, comunque, è stata accolta bene dalla stragrande maggioranza dei loro fan che hanno compreso il motivo per il quale hanno preso questa scelta. Con questa emergenza sanitaria in corso non si può e non si deve scherzare. La musica quindi, al pari di tante altre cose, si deve necessariamente fermare. Ed è così che le due cantanti hanno spianato la strada per tanti altri cantanti che, come lo stesso Fedez, hanno deciso di sospendere il tutto per rispetto delle numerosissime vittime causate dal Coronavirus.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?