Emma Marrone in diretta su Instagram con la Amoroso, ma lei se ne accorge troppo tardi

In una serata molto particolare per l’Italia, Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono riuscite a strappare una grande risata a tutti i loro follower con una memorabile gaffe social di “Sandrina”.

Le due cantanti, unite da una antica amicizia nata grazie ad Amici di Maria De Filippi, sono in costante contatto sui social e ogni post pubblicato da una delle due scatena il commento, spesso ironico e in dialetto salentino, dell’altra. Così come molti personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica, anche Emma e Alessandra hanno deciso di tenere compagnia ai loro fan in un periodo in cui, in seguito alla diffusione del coronavirus, siamo tutti costretti a rimanere a casa nel tentativo di arginare la pandemia.

Nella serata di ieri, 11 marzo, quindi, Emma Marrone ha pensato bene di contattare Alessandra Amoroso su Instagram con una diretta, ma la cantante salentina non si è accorta di essere davanti a migliaia di utenti della rete scambiando il collegamento con l’amica per una chiamata privata su Whatsapp.

“ Io ceno presto, in genere verso le 7 ”, ha iniziato a raccontare la Marrone alla Amoroso, certa che avesse compreso di essere in diretta sui social. “ Mi hai fatto venire un’ansia! Mi sono detta: ‘Ma non è che poi rispondo e vado a finire sulla tazza del ce..o – ha iniziato a scherzare Alessandra - . Avevo paura di non riuscire a farcela, di essere... ”.

È stato a questo punto, quindi, che Emma ha capito che l’amica non aveva ben compreso di essere vista da tutti. “Ale, ma tu hai capito che non siamo solo io e te, no? – ha domandato la Marrone - . Ale, siamo in diretta su Instagram. Ma sei seria?! ”. La Amoroso, quindi, è scoppiata in una fragorosa risata e si è preoccupata di quanta gente avesse potuto assistere alla sua divertente gaffe social.

“ Al momento mi segnala 11mila e qualcosa – ha precisato Emma - .Ma i commenti sono molti di più! Non ti ho chiamata su Whatsapp, ma in una diretta Instagram quindi non siamo io e te, ma io, te e muti cristiani (molte persone in dialetto salentino, ndr) ”. “ Ah vabbè, allora ciao! Ci sentiamo dopo ”, ha concluso la Amoroso, affrettandosi a chiudere la chiamata con la Marrone e scatenando la risata dell’amica e di tutti coloro che le stavano seguendo.

Sui social, il video della divertente diretta Instagram tra le due cantanti salentine ha fatto il giro della rete e i commenti ironici sulla dimestichezza della Amoroso con le nuove tecnologie si sono moltiplicati di minuto in minuto.