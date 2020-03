Alessandra Celentano attacca Luciano Cannito. La Brescia: "Non la stimo"

Lo scorso venerdì 13 marzo, è stata trasmessa la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione. E il terzo appuntamento serale di Amici 19 in questione ha riservato ai telespettatori di Canale 5 diversi colpi di scena e delle novità. In puntata è risultata assente in studio la giudice Loredana Bertè, la quale ha deciso di non presentarsi in diretta per prevenire il contagio dal Coronavirus ed è stata pertanto sostituita dal neo giudice, Christian De Sica. Proprio come la Bertè anche il pubblico è risultato assente in studio. Questo per le misure precauzionali adottate dalla produzione Mediaset, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per fronteggiare l'emergenza Covid-19, che ha investito l'Italia. E nelle ultime ore, il talent prodotto e condotto dalla De Filippi fa parlare di sé soprattutto per uno scontro avvenuto in diretta, che ha visto protagonisti la giudice Alessandra Celentano e altri presenti in studio. Sul cui conto, si è in particolare espressa aspramente su Twitter l'ex maestra di danza di Amici, Rossella Brescia.

In puntata, la maestra di danza classica e giurata in carica si è scagliata contro gli altri giudici presentatisi in studio, contestando i voti assegnati a favore della vittoria del ballerino Nicolai Gorodiskii per la sfida disputatasi tra quest'ultimo e il ballerino Javier Rojas: "Avete votato male! Adesso la danza sembra che sia solo emozione, ragazzi!". Circa il siluro della Celentano, è intervenuta l'altra giudice Vanessa Incontrada. Che si è rivolta al "pupillo" della maestra di classico, palesatosi del tutto contrariato sull'esito della sua sfida: "Javier, forse quello che ho votato non è giusto, ma io sono qui per votare". "La giuria è libera di votare ciò che vuole e tu non sei autorizzata a dire a un ragazzo in preda ad una crisi isterica 'hai ragione'" ha redarguito la Celentano, Maria De Filippi, parlando di Javier, che poco prima aveva minacciato di abbandonare lo studio. E ha proseguito, sul cubano: "Lui va calmato".

In studio la parola è, poi, passata al giudice di danza della Var del talent, Luciano Cannito. Il quale ha difeso a spada tratta i giudici attaccati dalla Celentano, parlando alla diretta interessata : "Io penso che Nicolai abbia ballato bene così come Javier... cosa stai dicendo? Continui ad essere chiusa nella tua ragnatela. Se io sono incompetente, evidentemente sei tu che sei incompetente. Non hai neanche una carriera. Hai dato dell'incompetente a chiunque". "Tu non capisci niente, il mondo della danza lo sa chi sei tu e chi sono io. Io non avrei una carriera?", gli ha prontamente ribattuto la Celentano.

E a margine dello scontro avvenuto in diretta al serale di Amici 19, Rossella Brescia, attuale compagna di Cannito, ha pubblicato alcuni tweet al vetriolo. "Cara #Celentano -ha riportato in un suo primo tweet sulla terza diretta serale di Amici 19-, il mondo della danza lo sa! Hai detto proprio bene #AMICI19 #tenerezza". E sotto il suo primo tweet in questione, in risposta ai commenti degli utenti di Twitter, l'ex maestra di Amici (2001/2003, ndr) ha poi infierito sulla Celentano scrivendo nuovi messaggi al veleno, in cui si è schierata nettamente dalla parte del suo compagno: "Lei calunnia per difendersi! Lo trovo inelegante"; "Non la stimo".