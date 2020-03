Loredana Bertè assente da Amici per via del coronavirus: "Tengo alla mia salute"

Lo scorso venerdì 13 marzo, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova diretta serale di Amici di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione. E il terzo appuntamento serale di Amici 2020 in questione ha decretato l'eliminazione a sorpresa del ballerino latinista Valentin Alexandru Dumitru. Il romeno, finito in sfida contro Jacopo Ottonello - dopo essere stato battuto nella gara dalla cantante Gaia Gozzi- ha criticato aspramente il meccanismo di gioco del talent, facendo così infuriare la De Filippi. La quale, di tutta risposta, ha invitato il latinista a lasciare lo studio. Un momento quest'ultimo del tutto inaspettato e che è diventato in poco tempo virale in rete. E non è solo per l'avvenimento in questione che Amici è tornato al centro dell'attenzione mediatica, in queste ore. In puntata è risultata assente in studio la giudice Loredana Berté. Che era stata ingaggiata dalla produzione Mediaset nel ruolo di componente della nuova giuria di Amici, formata originariamente dalla cantante calabrese insieme a Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. E proprio la Bertè ha motivato la sua assenza al talent-show, destinando un messaggio al web attraverso il suo profilo ufficiale Instagram.

"Questa sera, pur essendo in piena salute, vivendo io a Milano -si legge nella descrizione dell'ultimo post della cantante, contenente una sua foto - nella “zona blindata” e tenendoci alla vostra e alla mia salute, purtroppo non sarò ad Amici. Mando un abbraccio a Maria e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi!! Speriamo a prestissimo. Vi guarderò da casa. P.s.: Invito tutti a rispettare le direttive governative. @amiciufficiale #amici19 #amici #giudice #amiciilserale #amicidimariadefilippi #iorestoacasa".

Nel suo ultimo messaggio lanciato al web, la Berté ha invitato tutti a fare prevenzione del Coronavirus, rispettando meticolosamente le direttive stabilite dal governo e dalle autorità locali, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria che ha investito il Bel Paese.

E sotto l'ultimo post condiviso dalla giurata di Amici 2020 (che nella terza diretta serale è stata sostituita da Christian De Sica, ndr), l'opinione del web appare divisa. Tra i messaggi di chi si dichiara dispiaciuto per la preannunciata assenza della Berté ad Amici, si legge: "Nooo, ci mancherai tantissimo! Senza te non c'è giuria, non c'è ironia. Non c'è opinione diretta e esauriente sulle esibizioni dei ragazzi. Tuttavia, se questa è la scelta migliore per la salute di tutti, hai fatto bene. Ci vediamo venerdì prossimo #Amici19".