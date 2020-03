Alessandro Zarino e Veronica Burchielli di sono lasciati

Da giorni si vociferava che Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si fossero lasciati, ma i due ex protagonisti di Uomini e Donne avevano preferito tacere sulla loro vita sentimentale.

Dopo settimane di rumors, però, Veronica ha deciso di interrompere il silenzio ed ufficializzare la fine della relazione con l’ex tronista. I due, che hanno vissuto un percorso particolare a Uomini e Donne, avevano deciso di uscire insieme dalla trasmissione dopo la che la Burchielli, rifilato a Zarino un sonoro no, si era accomodata sulla poltrona rossa in attesa dell’uomo della sua vita.

Trascorse alcune settimane, però, Veronica ha deciso di riconquistare Alessandro e, insieme, si sono concessi una seconda opportunità. Non tutto, però, è stato rose e fiori e dopo un inizio brillante, pare che le cose tra loro non siano andate come previsto.

“[...] Sono stata molto assente, ho avuto bisogno di tempo per pensare e vivermi delle emozioni… Io non riesco a fingere che tutto vada bene, non riesco a mostrarmi spensierata ed allegra se in realtà non sto bene – ha esordito lei sui social - . Io non riesco a non essere sincera [...] Siamo nati come coppia pubblica e quindi è giusto che voi sappiate ”.

“ Se fino ad oggi non ho detto niente è perché questo non è il momento più adatto, più giusto, con quello che sta succedendo e poi perché non c’era niente di certo – ha continuato a scrivere lei - . Fino a che non è stata presa una decisione ho sempre preferito dire che tutto andava bene per tutelarci [...] Ma voi non siete sciocchi… vi eravate accorti che qualcosa in realtà, non andava. La strada di Alessandro dalla mia si è divisa, non siamo più una coppia. È stato un percorso che non rinnegherò mai nel bene o nel male, nonostante tutto… sono felice di avere conosciuto la sua famiglia. Posso solo dirvi che io ci ho creduto molto, che io ho provato tanto… i motivi della rottura rimarranno privati [...] ”.