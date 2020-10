"Sono leggermente positiva..." E la Marcuzzi va in isolamento

A Mediaset si è registrato un altro caso di positività eccellente. Poche ore fa è stata data la comunicazione della positività al coronavirus di Alessia Marcuzzi, conduttrice de Le Iene. La bionda romana sarebbe dovuta andare in onda in diretta questa sera in coppia con Nicola Savino ma in questo momento il conduttore è solo alla guida del programma di Italia1, mentre la sua compagna di avventura si trova a Roma. Lui stesso ha annunciato l'assenza di Alessa Marcuzzi, che successivamente ha spiegato la situazione, senza allarmismi.

La conduttrice è intervenuta in diretta, in collegamento: " Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido ". Un'intuizione di buon senso quella della conduttrice, che si sposta in treno da Roma a Milano e che, quindi, avrebbe potuto contagiare altre persone prima di arrivare ai cancelli Mediaset di Cologno Monzese, dove i dipendenti vengono controllati quotidianamente. " Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva ", ha specificato Alessia Marcuzzi, che ora si trova in isolamento nella sua abitazione di Roma, in attesa di nuove informazioni.

Nicola Savino in apertura di puntata ha messo in scena una gag, anche per sdrammatizzare il momento delicato, con l'ausilio della Gialappa's Band che supporta normalmente la conduzione e che in queste ore si rivelerà ancor più importante per il conduttore. Alessia Marcuzzi è il secondo caso di positività a Le Iene. Nei giorni scorsi, infatti, era stato Giulio Golia a risultare contagiato. Anche lui ha saltato la diretta del programma in attesa di negativizzazione. Tutti i protocolli sono stati attivati a Mediaset ma non si è resa necessaria nessuna forma di restrizione per Nicola Savino, che è potuto andare regolarmente in onda con la puntata. Le Iene erano state il primo programma Mediaset che a fine febbraio era stato sospeso a causa di alcuni casi di contagi all'interno della redazione ed erano tornate in onda solo dopo diverse settimane, senza i loro volti di punta, Nicola Savino e Alessia Marcuzzi-