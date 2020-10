Giulio Golia positivo al coronavirus: salta la prima puntata de Le Iene

Dopo i contagi al Tg1 il coronavirus entra anche a Le Iene. Giulio Golia ha annunciato di esser stato contagiato dal Covid-19. L'inviato e conduttore della celebre trasmissione "Le Iene" ha svelato la sua positività attraverso un video messaggio condiviso sui suoi canali social. Nel filmato Golia ha rassicurato i suoi fan sulle sue buone condizioni di salute, ma ha confermato di essersi chiuso in isolamento e di dover rinunciare alla prima puntata del programma.

A contagiare Giulio Golia è stata una persona - risultata a sua volta positiva - con la quale era entrato in contatto pochi giorni fa. " Ieri ho avuto la comunicazione - ha annunciato sulla sua pagina Instagram - di essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Subito ho allertato il mio medico curante che mi ha prescritto il tampone. Sono corso a farlo e ho da poco ricevuto l'esito. Anche io sono positivo al coronavirus ".

L'inviato del format di Italia Uno da settimane era a lavoro per realizzare gli ultimi servizi che andranno in onda nella nuova stagione de Le Iene. Il via alla trasmissione è previsto per lunedì 5 ottobre con Speciale "Mario Biondo – Un suicidio inspiegabile" e dal 6 ottobre tutti i martedì e giovedì dalle 21 su Italia1. Ma lui, come ha spiegato sui social, non ci sarà. Giulio Golia ha raccontato di non avere particolari sintomi e di essere afflitto solo da emicrania: " Sto bene. Ho un leggero mal di testa, un'emicrania. Per ora mi sento abbastanza bene e spero che continui così. Ahime non potrò essere presente alla prima puntata de Le Iene. Vi aggiornerò sul mio stato di salute e speriamo bene, incrociamo le dita ".