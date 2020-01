Altered Carbon, la seconda stagione in arrivo su Netflix

Altered Carbon torna a distanza di due anni dal primo emozionante capitolo, ecco quando uscirà e chi saranno i nuovi protagonisti dei prossimi eposodi.

Altered Carbon, la trama della stagione 1

Ambientata nel 2384, la storia di questa serie tv ci porta in un futuro distopico in cui il corpo umano è considerato come un involucro, o meglio una custodia, in cui la coscienza delle persone morte può essere trapiantata attraverso dei piccoli dischi (pile corticali) che consentendo di proseguire la vita in un altro corpo. Tuttavia la morte può essere definitiva se i dischi in cui risiede la coscienza dell’individuo vengono distrutti, in questi casi infatti si parla di “vera morte”.

Il protagonista è l’uomo conosciuto con il nome di Takeshi Kovacs, ex membro del protettorato interstellare, poi diventato un ribelle del gruppo “spedi”. Fatto risvegliare dopo 250 anni nel corpo di Elias Ryker, ex agente di polizia, Kovacs viene ingaggiato da Laurens Bancroft, potente e ricco aristocratico, morto ma ancora in vita grazie a un nuovo corpo e a un back up della sua coscienza. Bancroft si affida a Kovacs per le sue abilità investigative in quanto “spedi” ma le ricerche di questo lo porteranno sul suo passato nella resistenza, nel protettorato, e soprattutto sulla sua famiglia.

La prima stagione, composta da 10 episodi, si è conclusa con l'addio a Elias Ryker, cioè alla sua custodia, ma non a Takeshi Kovacs, il quale tornerà nella stagione 2 anche se interpretato da un nuovo attore.

Stile e influenze

Altered Carbon si è contraddistinta per il genere fantascientifico ad alto livello. Non solo infatti siamo in un futuro distopico, con macchine volanti, tecnologia avanzata in campo medico e bellico e intelligenza artificiale, ma è grazie alla trattazione della vita dopo la morte, della coscienza e del suo distacco fisico, con nuovi corpi in cui essere ospitata, che la serie ha saputo coinvolgere lo spettatore nella visione. Inevitabili i riferimenti illustri che si possono individuare in questo racconto originale di Netflix. La realtà virtuale, con il suo costrutto, ci fa venire in mente Matrix, mentre le atmosfere cupe, quasi sempre notturne con piogge incessanti, ci porta dalle parti di Blade Runner.

Altered Carbon 2, quando esce e chi saranno i protagonisti

La prima stagione della serie tv originale di Netflix è arrivata nel catalogo della piattaforma streaming nel febbraio del 2018, ed ora, a distanza di due anni, tornerà con il suo secondo capitolo. Precisamente, i nuovi episodi - questa volta 8 - arriveranno su Netflix a partire dal prossimo 27 febbraio. La trama fino ad ora si è basata si romanzi sci-fi di Richard K. Morgan, ma nella seconda stagione, stando alle notizie che circolano, si discosterà dai libri.

Le novità di maggiore interesse però riguardano il cast. Molti volti nuovi e solo in parte alcune conferme. Se nella prima stagione il personaggio di Kovacs è stato interpretato da Joel Kinnaman (For All Mankind), nella seconda questo avrà l’aspetto dell’attore Anthony Mackie (Falcon nei film Marvel). Annunciati anche Simone Missick (The Defenders, Luke Cage) nel ruolo di Trepp, una cacciatrice di taglie; Dina Shahibi invece sarà un’intelligenza artificiale che si affiancherà a quella già vista in precedenza con il nome di Poe, interpretata dall’attore Chris Conner (American Crime Story).

Verrà inoltre approfondito il ruolo della mafia Yakuza, con l’attore James Saito (di recente in The Terror 2) nei panni del boss Tanaseda Hideki. A dare la caccia a Takeshi Kovacs questa volta sarà Ivan Carrera, colonnello a capo del gruppo Wedges, interpretato dall’attore tedesco Torben Liebrecht. Infine ritroveremo il personaggio di Quellcrist Falconer, creatrice della tecnologia dietro alle pile corticali e ora leader dei ribelli intenzionati a ripristinare il normale svolgimento di vita e morte. Confermato nel cast anche Will Yun Le, il Kovacs originale.