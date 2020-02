Ambra Cotti: "Il web? Potrebbe finire tutto, ma ho la danza"

Quasi mezzo milione su Instagram, mentre su Youtube sono quasi 280mila gli iscritti, su TikTok vola oltre 1.100.000 follower. Tutti pazzi per Ambra Cotti, 16enne e studentessa al secondo anno di Liceo Linguistico. Ma non è tutto, rappresenta l’Italia all’estero come ballerina di danze latino americane, balli di coppia. Bologna è la sua città. La sua caratteristica è la semplicità e la simpatia, per questo si racconta, si diverte, si sfoga e condivide esperienze di vita quotidiana, mentre molti suoi fan apprezzano tutto questo.



Come nasce la tua passione per il web?



“Ero in quarta elementare, avevo otto anni ed ero appassionata del mondo di Violetta. Compravo tutto il merchandising, qualsiasi cosa... Un giorno su Internet mi è venuto fuori il video di una ragazza con tutti gli oggetti di Violetta e sono impazzita letteralmente. Così ho chiesto subito ai miei di poter fare lo stesso. Ho iniziato e dopo un po' che mamma e papà si sono resi conto che mi divertivo e piacevo alle mie coetanee mia hanno dato il permesso di far vedere viso, perché per precauzione all'inizio non mi facevo vedere”.



Quando hai avuto la percezione che qualcosa stava cambiando?



“Piano piano i numeri sono iniziati a crescere e non solo per i contenuti che riguardavano Violetta perché ho ho iniziato a pubblicare cose diverse come i video-blog”.



Come riesci a conciliare il web con la scuola e la danza?



“È difficile, tanto difficile. Non sempre riesco ad incastrare tutto, capita che devo trascurare qualcosa però la mattina vado a scuola fino alle due, torno a casa studio e tra un pausa e l'altra mi occupo dei social, dal pomeriggio fino a sera tardi ho allenamenti”.



I tuoi genitori ti hanno supportato?



“Sì. Inizialmente mamma mi controllava tutto, controllava i social e i commenti, anche per i miei era un mondo nuovissimo. Mamma mi tutelava assieme a papà, poi man mano che sono cresciuta ci siamo affidati ad una agenzia e tra il fatto che ho un carattere forte e sia perché mi segue un team efficiente, si sono tranquillizzati”.



Come vedi il tuo futuro?



“Per ora mi sto concentrando sul ballo, non saprei dirti poi cosa accadrà col web, potrebbe anche finire tutto e rimarrei comunque con la passione del ballo”.



Ti piacerebbe partecipare come ballerina ad “Amici”?



“No, non rispecchia l'ambiente professionale in cui sono cresciuta. Ho studiato con insegnanti di livello, non che ad 'Amici' non ce ne siano, ma diciamo che ho proprio una impostazione mentale diversa”.





