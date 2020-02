Amici 19, Al Bano Carrisi e Romina Power giudici del serale senza squadre

La fase serale della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi può dirsi alle porte. E riserverà delle importanti novità ai telespettatori di Canale 5. O almeno, questo è stando alle anticipazioni tv riportate da Il vicolo delle news. Secondo la fonte, una nuova registrazione del serale di Amici 19 si è tenuta nella giornata dello scorso venerdì 21 febbraio. E dall'appuntamento tv in questione sono, a quanto pare, trapelate alcune indiscrezioni sul nuovo meccanismo di gioco del serale, che vedrà i cantanti e ballerini concorrere per la vittoria del talent targato Mediaset, giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione. Il regolamento della fase serale di Amici è stato radicalmente stravolto: in particolare, non si assisterà alla sfida a squadre Bianca e Blu, come avveniva al serale nelle edizioni di Amici precedenti.

Le ultime anticipazioni tv, quindi, avvalorano le recenti indiscrezioni riportate dal sito di Davide Maggio. Secondo cui, al rinnovato serale, gli allievi di Amici dovranno fare a meno dei coach nonché direttori artistici. Il dettaglio in questione sarebbe giustificato proprio dall'assenza della sfida a squadre Bianca e Blu, tenutasi fino alla diciottesima edizione del talent, che ha visto il tenore pop Alberto Urso aggiudicarsi la vittoria del montepremi.

Il serale di Amici si terrà in diretta e riaprirà i battenti il prossimo 28 febbraio. E, sempre stando allo spoiler emerso in rete, le prime quattro dirette dello stesso verranno mandate in onda di venerdì e non di sabato come accadeva l'anno scorso. Tuttavia, è stata confermata la partecipazione di Giuliano Peparini, fratello della maestra di ballo ad Amici Veronica Peparini, che al serale ricoprirà il ruolo di direttore artistico.

Inoltre, in vista del via all'attesa nuova fase di Amici, il profilo ufficiale di Spy magazine su Instagram ha annunciato al web la partecipazione di Al Bano Carrisi e Romina Power, con il seguente messaggio: "Questa settimana su "Spy" una clamorosa anticipazione. Saranno Al Bano e Romina la nuova coppia di giudici ( per sei puntate) di "Amici". In onda dal 28 febbraio su Canale 5". I due cantanti sono reduci da un'apparizione di coppia registratasi sul palco del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus e trasmesso dal 4 all'8 febbraio su Rai 1.