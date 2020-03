Amici 2020, Martina Beltrami fa coming out e rivela: "Le critiche sul mio aspetto mi feriscono"

Il serale di Amici ha riaperto i battenti lo scorso venerdì 28 febbraio. Quando è andata in onda la prima diretta serale del talent-show prodotto e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che ha decretato le eliminazioni dei due aspiranti cantanti Martina Beltrami e Francesco Bertoli. La prima, a distanza di diversi giorni dalla sua uscita dal format Mediaset, ha invitato i suoi follower a inoltrarle delle domande tra le Instagram story, per poi raccontarsi a ruota libera sulla sua vita privata e sul suo percorso artistico. E, in occasione del "Q&A" in questione - condiviso con il web- la Beltrami ha rivelato degli inediti retroscena della sua vita, senza lesinare commenti sul suo percorso musicale maturato alla diciannovesima edizione di Amici.

Qualcuno le ha chiesto come fosse stata la sua infanzia. E lei non ha nascosto di aver avuto un'adolescenza difficile: "Bellissima, è l'adolescenza che mi ha dato problemi" . In risposta alle domande ricevute dagli utenti, poi, ha fatto inaspettatamente 'coming-out', rivelando di aver parlato per la prima volta del suo orientamento sessuale alla madre -tra i 16 e i 17 anni - quando ha scritto la sua prima canzone: “A 16/17 anni ho fatto coming-out, anche se in realtà l’ho spiegato solo alla mia mamma. Tutte le altre persone l’hanno capito, non ho mai dovuto fare qualche discorso in particolare”.

Nonostante sia la prima eliminata dal serale del rinnovato talent di Canale 5, non cambierebbe nulla del suo percorso artistico maturato ad Amici 2020. “Molte volte – ha, infatti, aggiunto, parlando della sua recente esperienza televisiva – ho detto la cosa sbagliata. Molte volte non ho detto proprio nulla quando avrei dovuto. Comunque tutte [cose] caratteriali. Come artista no. Mi ha dato tanto e ho dato, a mia volta, tutta me stessa”.