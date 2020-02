Amici, Romina Power punzecchia Al Bano Carrisi: "Ma hai lasciato la sciarpa copri-panza a casa?"

Lo scorso venerdì 28 febbraio, è stata trasmessa la prima diretta del nuovo serale di Amici di Maria De Filippi. E l'appuntamento tv in questione del noto talent ideato e condotto da Maria De Filippi ha riservato diversi colpi di scena ai fedeli telespettatori di Canale 5. Come quello dell'apparizione dei tre esponenti delle Sardine, Mattia Santori, Lorenzo Donnelli e Jasmine Cristallo, che sono diventati protagonisti di un monologo sulla bellezza in senso lato e contro la paura del "diverso". Un momento televisivo quest'ultimo che ha diviso l'opinione del web e che, insieme a quello dell'apparizione di Al Bano Carrisi e Romina Power, ha segnato la prima puntata del serale di Amici 19.

Reduci dalla loro partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, gli ormai ex coniugi sono tornati a calcare il palco di Amici, per mettere alla prova i tanto temuti professori dei talenti della scuola più seguita dagli italiani. "In questa prova, i ruoli s'invertono. Gli allievi giudicano e i Prof diventano allievi", è quindi intervenuta la De Filippi, introducendo il nuovo concorso del suo talent-show, "Amici Prof".

In occasione della prova in questione, gli insegnanti di canto e ballo di Amici, Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli per la prima categoria e Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per la seconda sono stati chiamati da Al Bano e Romina a cantare tutti insieme uno dei loro più grandi successi. Si tratta del brano Felicità.

"L'unico con cui dovrete essere generosi è Timor", si è poi, così, rivolta agli allievi del talent, la De Filippi, invitando i giovani talenti ad essere magnanimi nel giudicare Steffens, alla luce della sua nazionalità olandese e della sua non dimestichezza con la lingua italiana. La "sfida felicità" è stata a dir poco esilarante e ha messo a dura prova tutti i professori, in particolar modo il temutissimo Rudy Zerbi e la star della danza, Timor. Quest'ultimo, infatti, non è riuscito a cantare a tempo e ha stravolto diversi versi del testo di Felicità, scatenando le risate incontenibili di molti tra i presenti in studio, tra cui la Celentano e la giurata Loredana Berté. Dopo aver concluso la performance di gruppo insieme ai prof, Al Bano Carrisi e Romina Power sono rimasti al centro dello studio per alcuni minuti. L E la cantante originaria di Los Angeles, poco prima di lasciare la trasmissione, ha dato libero sfogo alla sua ironia. "Tutti bravi tranne uno -ha sentenziato sibillina, avvicinandosi a Rudy Zerbi-, ma non voglio dire chi".

E il Power show non è finito. Perché, a conclusione del suo intervento, ha inoltre riservato all'ex marito una battuta provocatoria: "Tu non hai lasciato a casa qualcosa, stasera, Al Bano?". "Io no, cosa?!?", si è chiesto Carrisi. E la Power ha ribattuto: "La sciarpetta copri-panza!". "L'ho lasciata a te!", ha, di tutta, risposta sbottato il cantante nel rivolgersi all'ex, per poi indicare con la mano il lungo kaftano bianco dell'ex consorte.