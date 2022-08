"Amore al capolinea". Anche Amendola e la Neri verso la separazione

Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, un’altra coppia amatissima potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Parliamo di Claudio Amendola e Francesca Neri, insieme da venticinque anni e marito e moglie dal dicembre del 2010. Secondo quanto reso noto da Diva&Donna, l’attore capitolino avrebbe già traslocato dalla casa in cui abitava con la coniuge.

C’è più di un sospetto sulla crisi tra i due interpreti. Un ulteriore indizio è legato all’assenza di smentite. Né Claudio Amendola, né Francesca Neri hanno negato le indiscrezioni sulla separazione. Rottura di cui si parla da tempo nei salotti romani, secondo il settimanale specializzato. Eppure, fino a poche settimane fa, i due parlavano con amore e con affetto l’uno dell’altra.

Amendola e Francesca Neri hanno parlato in televisione del momento difficile trascorso dall’attrice, alle prese con la cistite interstiziale cronica. Una malattia che ha avuto un pesante impatto sulla vita della 58enne, sostenuta con amore dal marito. “Non era scontato che Claudio mi stesse vicino” , aveva spiegato la protagonista di “Carne tremula” in un’intervista a Verissimo dello scorso ottobre: “Vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene [...] A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui”.