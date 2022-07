"Davvero furioso...":Totti non ci sta (e ora vuole parlare)

Fino a oggi Francesco Totti ha mantenuto un profilo basso sulla crisi coniugale, che ha portato al divorzio da Ilary Blasi. Ma anche i più pazienti alla fine sbottano. Così, dopo le ultime indiscrezioni uscite sul settimanale Chi, pare che il Pupone sia pronto a smentire la ricostruzione fatte dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. In particolare la parte che lo vorrebbe marito fedifrago e pessimo padre per avere portato - si presume - la figlia Isabel a casa della nuova fiamma Noemi Bocchi.

" L'ultimo scoop del settimanale Chi lo ha davvero amareggiato anzi, Totti è furioso ", riferisce il Corriere. Il coinvolgimento della piccola Isabel, che avrebbe involontariamente fatto da "spia" a Ilary, avrebbe mandato su tutte le furie l'ex capitano della Roma, che desiderava tenere lontano da tutta questa situazione i tre figli. " Tutte illazioni che vengono respinte come gigantesche falsità, bufale e maldicenze senza fondamento ", prosegue ancora il Corriere, citando fonti vicine a Francesco Totti. Insomma la cronistoria dell'addio fatta dal settimanale Chi non corrisponderebbe alla realtà e sarebbe "di parte".

Nel suo comunicato stampa, Totti confidava " nel massimo rispetto della privacy ", ma da quel giorno di privato non è rimasto davvero nulla. Le voci si sono rincorse, le supposizioni si sono moltiplicate e le indiscrezioni - su cosa è successo davvero all'interno della coppia per farla esplodere dopo due decenni d'amore - si sono sprecate. " I rapporti con la moglie sono tesi, complicati, deteriorati", riferisce ancora il quotidiano nazionale, che prosegue : "Le pratiche della separazione sono ferme perché manca una delle due parti in causa: Ilary in perpetua vacanza come se fosse una provocazione ". E ora il Pupone sarebbe arrivato al limite della sopportazione.