Anche Claudio Amendola e Francesca Neri si separano

Anche Claudio Amendola e Francesca Neri si starebbero separando. Le voci giravano già da un po’ di tempo ma erano state smentite dallo stesso attore romano. Adesso però ci sarebbe la conferma, dato che l’accordo extragiudiziale, raggiunto con grande serenità, sarebbe stato depositato già alla metà di ottobre al tribunale di Roma. Un’altra coppia storica che va quindi a pezzi, dopo quella di Franncesco Totti e Ilary Blasi.

Ha preso lo stesso avvocato

E proprio con ‘Er Pupone’, Amendola avrebbe qualcosa in comune, a parte le valigie per sloggiare dall’abitazione in cui viveva fino a poco tempo fa con sua moglie. Sembra infatti, come riportato da il Messaggero, che l’attore romanista abbia preso proprio lo stesso legale di Francesco Totti, l’avvocato Antonio Conte, mentre la Neri verrà affiancata in tribunale dall’avvocato Paola Friggione. A questo punto mancherebbe quindi solo l’ufficialità da parte del giudice, ma i due sarebbero ufficiosamente separati.

Come abbiamo detto, Claudio Amendola e Francesca Neri avrebbero raggiunto l’accordo extragiudiziale in buoni rapporti, con separazione consensuale, e lo avrebbero depositato al Tribunale di Roma già da metà dello scorso mese. Le voci si rincorrevano da mesi ma, fino ad agosto, il Giulio de “I Cesaroni” aveva smentito categoricamente ogni illazione su una possibile crisi matrimoniale: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa aver messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo” , aveva tuonato il diretto interessato in piena estate.

Eppure, sempre secondo quanto reso noto dal quotidiano, il 59enne avrebbe lasciato il tetto coniugale nello scorso luglio, nonostante avesse smentito le voci proprio in quel periodo. Secondo l’accordo dovrà versare un assegno di mantenimento mensile all’ex moglie e al figlio 23enne Rocco, che hanno in comune, e la casa di famiglia resterà alla Neri.

22 anni di matrimonio

La coppia di attori stava insieme da 25 anni ed era poi convolata a nozze nel 2010 a New York. La loro dava l’impressione di essere una coppia forte e indissolubile, anche per il fatto che Francesca Neri aveva sempre speso parole di amore e riconoscenza verso il marito che, come lei stessa aveva confessato, le era stato accanto durante la sua malattia, una infiammazione cronica della vescica, che provoca dolori in varie parti del corpo e per la quale non vi è ancora una cura. A causa di questa patologia la 58enne aveva anche pensato al suicidio.