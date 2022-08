"Non ci stiamo separando": Amendola zittisce le malelingue

Alla fine la smentita è arrivata e anche secca. Claudio Amendola e Francesca Neri non si separano. Lo ha detto chiaramente l'attore romano, commentando la notizia uscita negli scorsi giorni - sulle pagine della rivista Diva e Donna - che voleva la coppia a un passo dall'addio.

" Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo ", ha fatto sapere Amendola attraverso le pagine del settimanale DiPiùTv, liquidando l'incidente. L'attore si è detto sorpreso di come un'indiscrezione simile sia potuta circolare così velocemente senza però avere, a quanto pare, fondamenta solide.

In quello che sembra essere l'anno degli addii - da Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi a Ilary Blasi e Francesco Totti - il divorzio tra Claudio Amendola e Francesca Neri avrebbe dato il colpo di grazia al pubblico, che ancora crede nell'amore duraturo anche nel mondo dello spettacolo. La coppia di attori, infatti, sta insieme da ben venticinque anni, ha un figlio, Rocco, ed è unita in matrimonio dal 2010. Decenni non noccioline.