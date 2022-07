"Anche io sono Giorgia, ma....". La volgarità della cantante fa esaltare gli anti-Meloni

Musicalmente parlando, in questo caso, si dovrebbe parlare di remake. O di variazione sul tema con accezione polemica. Al vezzo sempre più diffuso di buttarla in politica, sotto sotto, ha ceduto anche la cantante Giorgia. Sì, quella dalla voce strepitosa e dal macroscopico talento. Quella di "Come saprei", "Gocce di memoria", "È l'amore che conta" e tante altre. Ebbene, nel frizzante clima mediatico da campagna elettorale, la popolare artista romana ha fatto esaltare di colpo gli utenti di sinistra che bazzicano sui social, postando un meme allusivo nei confronti della leader di Fratelli d'Italia.

Sul proprio profilo Instagram, solitamente utilizzato per condividere momenti di vita privata o professionale, la cantante ha lanciato una storia diversa da quelle a cui i suoi follower sono abituati. A sopresa, infatti, l'artista ha dato spazio a quella che in moltissimi hanno letto come un'allusione politica velenosa, postando una "vignetta" che già circolava in rete. Il meme in questione faceva il verso a un'ormai nota espressione di Giorgia Meloni (" Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana "). Nell'immagine pubblicata dalla cantante Giorgia, appariva il suo volto e sotto la seguente scritta: " Anche io sono Giorgia, ma non rompo i coglioni a nessuno ".

Figurarsi: il solo fatto di aver rilanciato quel contenuto ha trasformato la cantante in una paladina anti-Meloni. Perché ormai, nella diffusa retorica della contrapposizione, basta poco per essere incasellati e polarizzati politicamente. Quando questo accade a un'artista, un po' spiace. Vero è che, in alcuni casi, la volontà di schierarsi è tutt'altro che timida o involontaria. Si pensi alle dichiarazioni della cantante Elodie, la quale di recente aveva espresso aperte critiche a Giorgia Meloni, incappando anche in qualche svista. Nei giorni scorsi, ad esempio, l'artista romana aveva preso le distanze dal programma elettorale di Fratelli d'Italia senza accorgersi che quello da lei commentato era un prospetto del 2018.

Negli ultimi anni cantante Giorgia si era sempre tenuta lontana dall'esprimere valutazioni politiche, preferendo invece deliziare il pubblico con la sua apprezzabile musica. Che abbia purtroppo cambiato idea?