Anche la politica piange il Maestro

Il mondo politico piange la morte del musicista e compositore italiano Ennio Morricone, premio oscar alla carriera. «La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un'impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento. Attraverso le sue colonne sonore ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell'Italia nel mondo», commenta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Cordoglio via social arriva dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: «Il maestro Ennio Morricone è stato tra gli artisti del novecento che hanno dato maggior lustro all'Italia nel mondo. Grandissimo il suo contributo alla cultura e, in particolare, al cinema italiano. La sua arte è stata la colonna sonora delle nostre vite ma la sua musica continuerà a risuonare per sempre». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte affida a twitter il ricordo: «Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema». Per il presidente del Senato Elisabetta Casellati - «Ennio Morricone è stato e continuerà ad essere la colonna sonora di un'Italia che ha conquistato il mondo con la forza della musica». La Casellati ricorda «con grande affetto la commozione di Ennio Morricone lo scorso 11 gennaio, nell'Aula di Palazzo Madama, quando ha ricevuto il premio Genio ed eccellenza italiana nel mondo». Al termine della premiazione in Senato, Morricone confessò al presidente Casellati di aver provato la stessa emozione solo in occasione dell'incontro con il Papa. La leader di FdI Giorgia Meloni chiede di intitolare a Morricone l'Auditorium Parco della Musica di Roma. «Genio italiano che con la sua arte ha fatto la storia della musica e del cinema e reso grande il nostro Paese nel mondo», è il ricordo del leader della Lega Matteo Salvini. «È scomparso un genio.

Ci lascia un immenso patrimonio di musica ed emozioni. Con i suoi capolavori ha reso l'Italia orgogliosa nel mondo», è il messaggio del segretario del Pd Nicola Zingaretti. «Immenso come la tua musica. Immenso come lo spirito italiano, che hai portato nel mondo. Immenso», è il pensiero del ministro degli Esteri Luigi di Maio.