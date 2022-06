Anche Shakira ha le corna: nessuno è immune

"Se anche Shakira c'ha le corna...", quante volte lo abbiamo sentito dire negli ultimi giorni? Ecco, basta. Shakira è una di noi. Pure lei a casa sicuramente mette il pinzettone nei capelli e indossa quella t-shirt sformata con la quale ci vergogniamo di mostrarci anche al rider. Certo, forse è mediamente più carina ma questo, è evidente, non la rende immune. Come non ha reso immune Irina Shayk, Demi Moore, Sandra Bullock, Jennifer Aniston e tutte le altre che se dovessimo star qui a far l'elenco potremmo non arrivare mai alla fine.

Però un onore al merito a Shakira va dato: invece di star sul divano a consumare le scorte di Kleenex accumulate dal 1987, la pop-star davanti a un dubbio ha agito. Abbiamo tutte quel sesto senso femminile che ci fa drizzare le antenne quando il nostro uomo lascia il calzino fuori posto. Probabilmente anche lei ha raggruppato le amiche più fidate in un gruppo su Whatsapp dove hanno analizzato in modo maniacale il profilo Instagram di lui e dell'ipotetica lei, magari con tanto di commenti al veleno che, diciamocelo, in questo caso ci stanno e sono giustificati. Ma poi ha messo mano al portafoglio e ha fatto pedinare suo marito da un investigatore privato.

Si è tolta ogni dubbio, perché il tarlo di un sospetto a volte è peggio di un tradimento. Che poi, Shakira ce l'aveva pure detto come stavano le cose. Eccome se l'aveva fatto. La sua ultima canzone è un flusso di coscienza e un atto d'accusa molto chiaro nei confronti di suo marito. Ma la colpa è un po' sua se non ce ne siamo accorti, perché il ritmo caraibico del brano ci ha fuorviati. Se avesse fatto un po' di litania magari ci saremmo pure concentrati sulle parole. " Ho capito che sei falso. Mi congratulo con te, bella interpretazione. Ho messo le mani sul fuoco per te e tu mi tratti come un'altra delle tue voglie ", canta Shakira. E già qui i dubbi sono pochi.

Se poi continuiamo ad ascoltare la canzone, i dubbi sono ancora meno: " Non raccontarmi più storie, non voglio saperlo. Come mai sono stata così cieca senza riuscire a vedere. Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo ". In ogni caso, grazie a Shakira, ora abbiamo un'altra canzone con la quale accusare il nostro partner. Grazie.