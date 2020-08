"Nullità, sei una capra...". Scatta lite furiosa in tv con Sgarbi

Ancora un'ospitata televisiva movimentata per Vittorio Sgarbi, che nei giorni scorsi ha accettato l'invito di Alessio Viola, padrone di casa del programma Ogni mattina, in onda su TV8. Stavolta il critico d'arte si è scontrato con uno degli opinionisti della trasmissione mattutina, Alessio Poeta, che non le ha certo mandate a dire al parlamentare.

Il terreno della contesa è stato inizialmente un dibattito sul mondo femminile, che ha visto i due confrontarsi su opinioni diametralmente opposte. Lo scontro è stato molto acceso a al giornalista Alessio Poeta non sono piaciute le affermazioni di Vittorio Sgarbi, tanto da esclamare: " Se penso che con le tasse che pago contribuisco al suo stipendio, cambierei Paese ". Il riferimento dell'opinionista è probabilmente al lavoro come parlamentare di Sgarbi, che non ha accettato di buon grado l'esternazione del giornalista. Tutti conoscono il carattere fumantino di Vittorio Sgarbi e sanno che basta anche solo un minimo innesco per far scoppiare la bomba, che infatti non tarda a detonare. " Ma chi cazzo sei tu? ", sbotta il critico d'arte rivolto ad Alessio Poeta, che senza un minimo di timore reverenziale ripaga il parlamentare con la stessa moneta: " Ma chi cazzo è lei? ".

Sei qua a fare polemica apposta, ti stai agitando per dire stupidaggini col cervello inesistente che hai. Sei una nullità. Lo stipendio di cui parli non lo paghi tu! Capra assoluta

Io ho i miei gusti e tu hai i tuoi! Ti piacciono gli uomini?

La miccia è ormai accesa e lo scontro è entrato nel suo vivo, con Vittorio Sgarbi che con molta enfasi si rivolge al suo avversario del momento: "". Provocatore di professione e grandissimo esperto di liti televisive , Vittorio Sgarbi non è esattamente un seguace della filosofia del politicamente corretto e così sferra l'attacco decisivo contro Alessio Poeta: "". Fin qui lo scontro si è svolto sotto lo sguardo attento dei conduttori che non sono però intervenuti per sedare gli animi. È stata Adriana Volpe la prima a cercare di placare le acque dopo l'affondo di Sgarbi sulle preferenze sessuali di Alessio Poeta ma, ovviamente, nulla ha potuto contro il fiume in piena di Sgarbi.