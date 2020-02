Ancora problemi di salute per Madonna. La preoccupazione dei fan

Per Madonna non è un periodo sereno e felice quello che sta vivendo. Il tour per la promozione di Madame X, il suo ultimo album di inediti, è diventato una vera e propria odissea sia per la regina del pop che per i fan stessi. Alcuni problemi di salute hanno costretto la celebre artista a rimodulare la sua agenda fitta d’impegni. Molte sono le date cancellate, anche all’ultimo minuto, e molti sono i fan indignati che non tollerano un comportamento del genere da parte di Madonna. A 62 anni forse è arrivato il momento di prendersi un meritato riposo? A quanto pare, quella voglia di continuare a cantare e stupire il pubblico è la spinta necessaria per Madonna, ma la salute comunque comincia a giocare brutti scherzi e gli anni di onorata carriera, tra canti e balli sfrenati, è un peso che non si può ignorare.

Ora però, al di là delle critiche e delle polemiche, i fan della regina della dancefloor sono seriamente preoccupati dopo che, alcune agenzie stampa inglesi, hanno diffuso diverse foto di Madonna all’uscita da uno dei suoi concerti di Londra. L’artista appare stanca, spossata e soprattutto molto dolorante. Fasciata in un cappotto di Versace, esce dal teatro della sua ultima esibizione, sorretta dalle guardie del corpo che la spingono alla vettura che la condurrà in albergo. Pochi passi che per Madonna sembrano un’agonia. E a nulla sono valsi i consigli dei medici, l’artista non ha intenzione proprio di riposarsi, ma a soccombere non è solo la sua salute, anche la sua performance sul palco. Il nuovo tour è più intimistico rispetto ai precedenti, eppure Madonna pare non essere più in forze. È la stessa cantante che cerca di tranquillizzare i fan, pubblicando su instagram un scatto in cui cerca di apparire calma e serena. Il bastone non manca, simbolo che la situazione resta comunque molto grave. "Grazie al pubblico, grazie a chi non ha abbandonato lo spettacolo prima dell’ultima canzone". Lo show al Palladium di Londra non era iniziato nel migliore dei modi e Madonna si è sentita in dovere di ringraziare chi ha ascoltato fino all’ultimo il suo concerto.

Un tour che non trova pace, che non riesce a trovare la sua strada. Un tour che emoziona ma che al tempo stesso delude i fan di Madonna, pronti a sborsare fior di quattrini pur di vedere in scena la loro beniamina.