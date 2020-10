Ancora un'aggressione per Vittorio Brumotti: "Ti faccio ingoiare la telecamera, pezzo di m..."

Striscia la notizia ha riaperto i battenti e con lei le inchieste e i servizi di denuncia degli inviati storici e dei nuovi che, anche quest'anno, si sono uniti alla grande famiglia di Antonio Ricci. Tra i volti più noti e amati dal pubblico del tg satirico c'è Vittorio Brumotti, l'inviato in bicicletta, che da ormai diversi anni si occupa delle piazze di spaccio del nostro Paese. L'ultimo servizio l'ha realizzato a Tor Bella Monaca, borgata periferica orientale di Roma.

" Stiamo parlando di una vera e propria organizzazione criminale comandata dalla mafia ", commenta Brumotti nel fare il quadro della morsa in cui è stretto questo quadrante di Roma. Lo stato di degrado di questa porzione di Capitale, decentrata e scarsamente coinvolta nella vita sociale, quasi abbandonata a se stessa, è il terreno ideale nel quale prolifica e mette le sue radici la malavita. Questa è la situazione che ha trovato Vittorio Brumotti a Tor Bella Monaca, dove a bordo della sua bicicletta ha accolto le richieste di aiuto dei cittadini onesti, vessati dalla criminalità diffusa.

Sono bastati pochi minuti, giusto il tempo che nella borgata si diffondesse la voce che il cronista fosse tra le strade del quartiere per scatenare contro di lui l'odio e la rabbia di chi, in questo fazzoletto di Roma, da anni comanda all'ombra della legge. In pochi minuti Vittorio Brumotti è stato accerchiato, aggredito e minacciato: " Ti faccio ingoiare la telecamera, pezzo di merda ". Non sono mancati sputi e pugni all'indirizzo di Vittorio Brumotti, fino all'intervento delle forze dell'ordine. Gli spacciatori sono stati fermati, identificati e portati in caserma dagli agenti per gli accertamenti di rito.

Le immagini verranno trasmesse questa sera a partire dalle 20.35 su Canale5. Non è la prima volta che Vittorio Brumotti si trova faccia a faccia con gli spacciatori per rispondere alle richieste di aiuto che provengono dalle segnalazioni dei telespettatori di Striscia la notizia. Il caso più clamoroso risale allo scorso maggio, quando l'inviato è stato brutalmente picchiato a Milano, in pieno giorno, da una banda di spacciatori in un quartiere centrale della metropoli lombarda. In quell'occasione l'inviato era stato ricoverato in ospedale con politraumi.