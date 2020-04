Andrea Damante conferma la riappacificazione con Giulia De Lellis: "Ci siamo sempre voluti bene"

Dopo essere stati recentemente beccati dai paparazzi di Chi magazine, mentre erano insieme a Pomezia, gli ormai ex protagonisti di Uomini e donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis, sono tornati al centro del gossip. Questo, per via di alcune indiscrezioni - sul loro rapporto maturato negli ultimi mesi- che Damante ha riportato in una diretta condivisa in rete con il duo comico Pio e Amedeo.

"Lei è tornata da te? O sei tu che sei tornato da lei? Lo devi dire per la gente", ha incalzato in apertura Damante, il duo, circa il gossip sul presunto ritorno di fiamma dei Damellis-. Il pubblico lo vuole sapere. La mamma di Amedeo non riesce a dormire, lo deve sapere". E, di tutta risposta, Damante ha confermato di essere giunto ad una riappacificazione con l'ex storica: "Alla mamma di Amedeo devi dire che Giulia e Andrea si sono sempre voluti bene. Adesso Giulia non c'è, è con la mamma a fare la spesa". "E manco a fare la spesa va? Ma chi è il re?", si è poi domandato Pio su Andrea, facendo eco ad Amedeo in diretta.

Nel corso dell'intervento registratosi su Instagram, gli ex ospiti fissi di Amici di Maria De Filippi hanno anche posto a Damante diversi quesiti sui giorni della quarantena, che secondo alcuni rumor quest'ultimo starebbe trascorrendo con Giulia. "Che ti ha cucinato? Vediamo se è amore vero..." hanno, quindi, chiesto i comici ad Andrea, che ha prontamente risposto senza smentire le voci sulla sua presunta convivenza con l'influencer: "Ha cucinato l'amatriciana da buona romana, l'altro giorno un branzino buonissimo. Devo dire che Giulia è bravissima! Lei è brava in tanti settori, però non fraintendiamo...".

"Io volevo dire una cosa -è, poi, intervenuto nuovamente, ponendo una domanda ai comici-. Ma cosa ne pensate della frase 'Andrà tutto bene?'". E con la voce un po' rotta dall'emozione, Pio gli ha risposto dicendosi speranzoso che l'emergenza coronavirus possa rientrare presto, per poi lanciargli una battuta pungente: "Andrea, deve andare per forza tutto bene. Finirà prima o poi, questa quarantena. ...Dobbiamo tenere duro e... tu Andrea stai tenendo tanto duro!".