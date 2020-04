Andrea Iannone non dimentica Giulia: "Routine"

L’influencer Giulia De Lellis e il motociclista Andrea Iannone si erano incontrati casualmente un anno fa e tra loro l’amore era nato improvvisamente. In pochissimo tempo, i due hanno deciso di andare a convivere e viaggiare per il mondo, il tutto condito anche dall’idea di un giorno metter su famiglia insieme. Tra loro sembrava andare tutto a gonfie vele, se non fosse per il ritorno di Andrea Damante, l’ex storico di Giulia conosciuto a Uomini e Donne, che sembra aver mandato all’aria tutti i loro piani per il futuro.

Difficile da dire quando il gossip sul triangolo sentimentale che coinvolge Andrea Iannone, Giulia De Lellis e Andrea Damante potrà mai avere fine. Sta di fatto che l’ex coppia continua a essere super chiacchierata e le frecciatine da parte del motociclista di MotoGp sembrano diventare sempre più insistenti.

Giulia De Lellis sembra non provare nessun dispiacere per la storia finita con Andrea Iannone, essendo forse tornata tra le braccia di un porto sicuro. È di poche ore fa infatti la conferma ufficiale da parte del Dama che ha pubblicato un video in cui i due appaiono insieme, sul terrazzo di casa, intenti a fare esercizi di fitness. Con tutt’altro spirito, invece, sembra viverla Iannone. Per questo motivo, i follower del centauro, preoccupati per il suo stato d’animo, lo hanno ricoperto di messaggi di supporto su Instagram. Andrea ha quindi voluto rassicurarli chiarendo di star bene e di non sentirsi solo: "Sto bene. Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo. Oggi, più che mai, sto bene" .

Tuttavia, nonostante abbia dichiarato più volte di star bene, non è passato inosservato un dettaglio che farebbe intendere ai fan dell’ormai ex coppia che lui non abbia l’alcun minima intenzione di arrendersi. Infatti, nelle ultime ore, Andrea Iannone ha condiviso una story sul proprio account Instagram dove inquadra un tavolino ben sistemato. Ma non uno qualunque. Per chi se lo ricorda, si tratta del tavolino del salotto che Giulia De Lellis aveva personalizzato con dei piccoli dettagli, come profumi e lanterne, che a lei piacevano tanto e che davano un tocco di atmosfera alla stanza. Ad accompagnare lo scatto la didascalia: "Routine" .

Dunque, che sia un modo da parte di Andrea Iannone per far capire alla sua ex che è pronto a perdonare anche il suo momento di debolezza con il suo ex storico, Andrea Damante? Chissà se assisteremo a qualche interessante colpo di scena.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?