L'indiscrezione: "Iannone ha cercato di riconquistare Giulia"

La disputa in amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone ha tenuto banco per settimane su tutte le riviste di gossip e tra l'opinione pubblica. Il loro amore era da copertina e i due erano persino andati a convivere insieme nell'abitazione del pilota di Moto Gp a Lugano. D'emblée il legame sentimentale tra i due belli e impossibili è scoppiato. Probabilmente a far crepare il rapporto ha contribuito l'accusa di doping caduta sulla testa dello sportivo. Poi, prima che esplodesse l'emergenza coronavirus, le voci su una possibile separazione tra i due cominciavano a rincorrersi. Ma il tira e molla è perdurato per un po' di tempo e l'ufficializzazione della rottura è tardata ad arrivare. Soltando dopo la forzatura del gossip, che ha contnuato a pubblicare indizi testmonianti la crisi in corso, la conferma è affiorata timidamente.

Attraverso le loro dirette su Instagram i due protagonisti della liaison tormentata hanno cominciato a sbottonarsi e a seminare in giro vari indizi rivelatori sulla fine della loro storia. Sia la De Lellis che Iannone non hanno mai spiegato pubblicamente le motivazioni che hanno indotto alla decisione di lasciarsi. Quello che ormai è chiaro agli occhi di tutti grazie all'intuito investigativo del settimanale Chi è il fatto che la web influencer ha dimenticato presto il bel motociclista giacché il suo cuore ha ripreso a palpitare nuovamente per un suo vecchio amore. Campeggia ovunque mediaticamente la notizia all'ordine del giorno: tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è risbocciato l'amore. I paparazzi sguinzagliati da Chi hanno "pizzicato" i "Damellis" convivere presso la casa dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Pomezia durante la quarantena forzata.

Il pilota ha giocato l'ultima carta con l'ex De Lellis

Dopo l'allontanamento da Giulia De Lellis, Iannone ne ha risentito emotivamente, manfestando il suo livore e risentimento per l'ex compagna. In varie occasioni interagendo con i fan in alcune chat nelle stories IG, ha più volte lanciato stoccate e battutine al vetriolo contro l'influencer. Pareva che la De Lellis fino a qualche mese fa avesse donato il cuore completamente al pilota. Poi il buio assoluto. I problemi sono iniziati dopo la festa di compleanno della bella mora, a cui non poteva certamente mancare il bel centauro. Ma poco dopo qualcosa si è rotto nella loro relazione non ricomponendosi più.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini è tornato a bomba sulla ex coppia vip. Stando alle ultime indiscrezioni del giornale di cronaca rosa, è emerso che Andrea Iannone sarebbe tornato sui suoi passi, tentando nuovamente di riconquistare il cuore di Giulia De Lellis quando la loro storia era già finita. Il pilota di MotoGp si sarebbe recato personalmente a casa della sua ex fiamma a Pomezia per cercare un confronto face to face con lei. Ma il suo tentativo è andato a vuoto. Giulia non avrebbe risposto al suo desiderio di rivederla e si è eclissata del tutto dalla sua vita.