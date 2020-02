Andrea Montovoli lascia il Gf vip: "Importante è capire i propri limiti"

Lo scorso lunedì 24 febbraio, è stata trasmessa la nuova diretta del Grande fratello vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E l'appuntamento tv in questione non ha avuto nessun eliminato. Alla tredicesima diretta, erano finiti al televoto quattro concorrenti. Parliamo di Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia e Andrea Montovoli. Ma, la prova-televoto in questione è stata sospesa e, ad abbandonare la Casa più spiata d'Italia, tuttavia, sono stati gli ultimi due gieffini summenzionati, ovvero Clizia e Andrea. Il televoto è stato annullato per via di alcune gravi esternazioni fatte dall'ex moglie del leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. La quale aveva attaccato Andrea Denver- nel daytime del gioco- dandogli del "Buscetta" o meglio del "mafioso pentito", per poi rifiutare la richiesta ricevuta da quest'ultimo di confrontarsi circa la nomination da lui subita. Nel corso della quattordicesima diretta tramessa ieri, Signorini ha quindi affrontato il delicato tema della mafia, spiegando pubblicamente a Clizia che i suoi attacchi rivolti a Denver fossero inammissibili nelle dinamiche di un gioco televisivo. Motivo per il quale, lei è stata squalificata dal gioco dei vip. E a far parlare dello spin-off del Grande fratello dedicato alle celebrità, in queste ore, è anche l'uscita prematura dalla Casa di Andrea Montovoli.

All’addio di Andrea Montovoli.

Patrick che mangia patatine in un momento tragico.

Denver che consola Adriana.

Quante emozioni#GFVIPpic.twitter.com/DTaMZyvx9s — February 25, 2020

"Andrea, voglio parlare con te di una tua decisione, è irrevocabile?", ha così incalzato l'attore emiliano, Alfonso Signorini, prima dell'inaspettato abbandono. La risposta del diretto interessato non si è fatta attendere: "Sono state settimane toste per me. Ma sono veramente contento di quest'opportunità. Del percorso che ho fatto. Ho affrontato quest'avventura proprio come la volevo affrontare. Scusami, non mi vengono le parole... sono emozionato". E ha proseguito: "Sono riuscito ad aprire grazie a voi un mostro (Andrea allude alla sua esperienza vissuta in carcere, ndr) e ad elaborarlo, un mostro di 17 anni fa. E penso che la cosa più importante nella vita sia quella di capire i propri limiti. Mi ritrovo veramente quasi al limite". Quest'ultime sono le dichiarazioni con il quale Montovoli ha espresso al pubblico la sua volontà di uscire dal gioco dei vip.

Alfonso Signorini contrario alla scelta di Andrea Montovoli

La scelta maturata da Andrea Montovoli non ha ricevuto il beneplacito di Signorini.

Andrea Montovoli: un concorrente forte e simpatico. Un possibile finalista.

Hai lasciato un segno positivo in quella casa e hai trasmesso solo messaggi positivi al pubblico.



Tu l’hai vinto il Grande Fratello #GFVIP pic.twitter.com/zxX0oBoVcp — @goldenfirefly1) February 25, 2020

Che ha, non a caso, invitato l'attore ad una riflessione: "La tua è una scelta che accetto e rispetto, ma non condivido. Perché tu hai fatto e stai facendo un percorso molto importante. Mi permetto di dirti che non considero finito il tuo percorso. So la persona che sei, so che sarebbe un percorso difficile. So anche che hai la struttura per poterlo fare. Però, non voglio neanche obbligarti a fare una cosa che non ti senti di fare. Ti do dei minuti per pensarci ancora". E, poco dopo aver concesso a Montovoli una seconda chance, è tornato ad incalzare quest'ultimo sulla sua scelta: "Te la senti di rimanere?". "No, Alfonso, non ce la faccio" , ha quindi dichiarato, visibilmente provato, Andrea.