"Animals" dei Pink Floyd è il vinile più venduto

Animals, decima avventura in studio dei Pink Floyd, secondo i dati forniti dalla Fimi, è il vinile più venduto in Italia nell'ultima settimana: si tratta di un concept album uscito nel 1977 che verte sulle condizioni socio-politiche del Regno Unito durante gli anni Settanta. Debutta direttamente in seconda posizione Materia (Pelle) di Marco Mengoni, secondo album di una trilogia dedicata alla materia per l'ex vincitore di X Factor e del Festival di Sanremo. Si accomoda sul gradino più basso del podio c ra++ere s?ec! le, secondo disco di thasup, producer tra i più seguiti nella scena urban italiana; all'interno featuring con la sorella Mara Sattei, Coez, Shiva, Rkomi, Tananai, Salmo, i Pinguini Tattici Nucleari e Tiziano Ferro. La versione di Animals è quella remixata nel 2018 ma pubblicata soltanto adesso a causa delle controversie tra David Gilmour (foto) e Roger Waters. Oltretutto, in occasione dell'uscita del disco, sul canale YouTube dei Pink Floyd è stato pubblicato il documentario ufficiale che racconta la registrazione del disco. Invece, nelle scorse settimane, la band aveva pubblicato due approfondimenti con protagonisti Roger Waters, mentre descrive l'ideazione del tour, e Aubrey «Po» Powell mentre racconta la realizzazione della storica copertina dell'album con protagonista la Battersea Power Station di Londra. La sua presenza al vertice della classifica dei vinili più venduti conferma che la riscoperta dei suoni «da vinile» è uno dei piaceri ritrovati dagli appassionati di musica.