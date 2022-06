"Da un anno...". Lo sfogo social dell'ex gieffina

Cosa fanno oggi gli ex concorrenti del Grande fratello? Molti di loro sono spariti, assorbiti da un oblio inevitabile. Qualcuno riesce ancora a sopravvivere con la fama residua, altri sono stati costretti a virare su altri lavori e sono pochi quelli che riescono a esercitare una professione artistica o, comunque, legata al mondo televisivo. Roberta Beta è un nome che in tanti ancora ricordano. Lei è stata protagonista della prima edizione del Grande fratello nel 2000. Nonostante non sia arrivata fino alla fine dei 100 giorni, sono passati 22 anni ed è ancora legata a quella fortunatissima esperienza, anche se l'eco mediatica è inevitabilmente scemata col tempo.

Per lei continuano a esserci ospitate televisive, anche se sempre più rare. Viene spesso chiamata come opinionista nei salotti del pomeriggio e fa alcune incursioni radiofoniche per commentare i fatti di stringente attualità. Ma tutto questo, come ha ben spiegato lei, non può essere inquadrato come una reale esperienza lavorativa. " Oggi la mia giornata è vuota, perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l'autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo ", ha detto l'ex gieffina in un video condiviso sui social.

Un video lungo 18 minuti nel quale Roberta Beta ha affrontato vari temi di attualità, tra i quali anche le polemiche legate alla forma fisica di Vanessa Incontrada. Ha portato sul suo profilo social il format dei salotti televisivi nei quali ha presenziato negli ultimi anni, raccogliendo anche un discreto successo. Ma il punto più importante toccato dalla giornalista è proprio la mancanza di lavoro. Roberta Beta ha sollevato una cortina sulla reale vita di molti personaggi pubblici che, come lei, non riescono a trovare una collocazione dopo la partecipazione ai reality. Alla vita spensierata che viene condivisa sui social, spesso si contrappone una realtà differente, che Roberta Beta ha trovato il coraggio di raccontare a viso aperto ai suoi follower. La sua non è una situazione isolata e sono tanti i volti pubblici nella sua stessa condizione. Molti preferiscono tacere ma lei ha scelto di utilizzare i social come valvola di sfogo per condividere un disagio e provare a ricevere quella famosa "carezza pubblica" di cui parla Fedez o per lanciare un messaggio a quanti si trovano nella sua stessa situazione.