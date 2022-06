"Siamo pazzi?". Vanessa Incontrada risponde alle polemiche

Nessun commento, nessuna replica seccata. Solo ironia. Vanessa Incontrada ha scelto la strada della leggerezza per rispondere alle polemiche sulla sua foto in bikini, pubblicata sulla copertina del settimanale Nuovo e che ha fatto finire la rivista al centro delle polemiche.

L'immagine "rubata" dai paparazzi - che la ritraeva in spiaggia a Follonica in bikini - aveva scatenato una feroce polemica contro la rivista, accusata di avere posto l'attenzione sulla sua forma fisica scegliendo di pubblicare quello scatto, che non le rendeva giustizia. In molti avevano addirittura pensato che quella ritratta in copertina non fosse neppure lei e la questione si è spinta così oltre, che si è parlato addirittura di bodyshaming.

Chi si aspettava una replica dell'artista spagnola sull'accettazione del proprio corpo, però, sarà rimasto deluso. Vanessa Incontrada ha scelto l'ironia per commentare - da spettatrice a distanza - l'intera vicenda. Nelle scorse ore l'attrice ha deciso di condividere sulla sua pagina Instagram una serie di foto e immagini delle sue giornate di relax in Toscana, nella sua casa di Follonica, mostrandosi in tutta la sua normalità: con il figlio Isal, i suoi cani (scomparsi e ritrovati pochi giorni fa) e i familiari. E tra queste è spuntata anche un'immagine in cui lei si allena in palestra. " Ma come, l'Incontrada si allena? Ma siamo pazzi? ", ha scritto l'attrice sotto alla foto, corredando lo sfottò con una serie di emoji che ridono. L'attrice ha deciso anche di pubblicare un selfie realizzato proprio nel giorno in cui è stata paparazzata in spiaggia a Follonica, scherzando: " Avevo voglia di te…mare ".