Anselmo Prestini: "I peggiori nemici degli influencer sono gli hacker"

A soli 24 anni è uno degli influencer più cercati dalla moda, dai brand del fitness e dei viaggi. Anselmo Prestini di Madonna di Campiglio e studente del Master in giornalismo digitale allo Iulm di Milano, divide il suo tempo tra studio e social. Su Instagram segue tre direttive precise: viaggi, fitness e moda. E pensare che nel 2013, quando tutto è iniziato, nemmeno ci pensava alla dimensione degli influencer, poi è diventato un lavoro. Ama la musica di Giusy Ferreri e i suoi piatti preferiti sono il sushi, la carbonara e melanzane fritte. Il difetto? “Sono troppo buono e ingenuo, a volte, con chi non se lo merita”.



Come nasce la tua avventura su Instagram?



Ho aperto il mio profilo Instagram nel 2013. All'inizio era un gioco, non me ne fregava proprio nulla. Scrivevo molto di più su Facebook perché mi piaceva postare e avere un filo diretto con chi mi seguiva. Ad un certo punto i miei compagni di classe mi hanno spinto ad aprire il profilo di Instagram che ho usato per documentare un po' le mie attività di istruttore di snowboard e poi naturalmente anche le mia attività in palestra. Allora facevo l'Università a Verona, ero iscritto a Scienze della comunicazione, ho iniziato a fare delle foto professionali, mai nell'ottica che questo potesse diventare un lavoro. Poi ho abbandonato Facebook tre anni fa, salvo poi recuperarlo ultimamente.



Cosa è successo dopo?



All'inizio sono stato contattato da alcune aziende. Ad esempio, una delle prime si occupava di orologi. Non c'era corrispettivo economico erano solo collaborazioni commerciali. Via via, poi si sono fatti avanti tanti piccoli brand legati al fitness e ai capelli. Mi sono trasferito a Milano per fare il Master e la mia amica Virginia Stablum, anche lei influencer e ha anche partecipato a 'Uomini e donne', mi ha consigliato di rivolgermi ad un'agenzia per iniziare a fare sul serio. Sta andando benissimo, ma con loro ho stretto un patto: ok alle collaborazioni, ma con brand che mi rispecchino, che siano coerenti con i miei interessi. Quindi moda, sport e viaggi.



Un mondo di lusso...



Ho solo 24 anni e mi rendo conto di essere avvantaggiato rispetto ad altri miei coetanei perché ho accesso ad un mondo fatto di lussi, incontri con gente famosa e tanta moda. Tutto questo a me non dispiace.



È difficile farsi spazio nel mondo della moda?



Il mondo della moda a Milano è molto difficile, sono rimasto deluso da alcune persone e da alcune dinamiche. Tutto dipende dal fatto che è un ambiente assai competitivo, tutti vogliono farne parte perché, inutile far finta di nulla, si guadagna bene.



Qual è il tuo approccio sui social?



C'è una consapevolezza elevata nel posting sui social che sono in continua evoluzione. Chiaramente questo è anche un lavoro di comunicazione, quindi il post si modella secondo propria esigenza e personalità. Ma ormai diciamo che i social sono stati adottati anche da diversi studi, ad esempio ci sono anche degli studi legali che si affidano al web per la comunicazione.



Riesci a staccare dal mondo del web, di tanto in tanto?



I riflettori dei social dopo un po' mi mancano a me piace postare, la mia famiglia mi appoggia da sempre e facciamo anche diverse stories assieme quando andiamo in vacanza o siamo a casa. Mia madre mi commenta addirittura su Instagram! Mi espongo a 360 gradi, non è un problema per me. Ma ho anche i miei momenti di riservatezza, ci sono dei momenti in cui non mi va di postare. Ho anche a che fare con diversi haters a cui non rispondo, a volte mi fanno delle critiche costruttive che io accolgo favorevolmente. Ma molto spesso la gente si fa una opinione di me sbagliata. Dai social posso sembrare in un modo, poi quando le persone mi conoscono la prima cosa che mi dicono è 'non pensavo fossi così gentile, carino e disponibile'. I social mi piacciono, mi piace stare al centro dell'attenzione e sto attento al giudizio degli altri sul mio aspetto estetico.



Un lato negativo dei social, qual è?



Sicuramente siamo molto esposti alle minacce degli hacker, che in un colpo solo possono cancellare tutti i post e quindi annullare anni di lavoro. Per fortuna non sono stato vittima di un episodio del genere, ma conosco persone che hanno avuto delle difficoltà a causa di questi attacchi.



Ti piace TikTok?



Inizialmente vedevo TikTok come una minaccia per il nostro lavoro, ma è solo una questione di target e non vuol dire che i brand vogliano investire su questo canale, anche perché non è detto che funzionino



Il tuo futuro qual è?



Il mio futuro? Lo vedrei a Sky come inviato di cronaca, ma mi piace anche il mondo de 'Le Iene'. Anche se non nascondo che mi piacerebbe anche fare un'esperienza all'estero. Vorrei evitare i reality finché posso, ho anche rifiutato diversi casting e 'Uomini e donne'.



Un tuo pregio e difetto?



Sono impulsivo dico quello che penso e spesso e anche lavorativamente, questa cosa mi ha creato problemi. Il pregio invece è che sono costante e nello studio nella palestra e mi viene subito il panico quando non ho le cose sotto controllo. Insomma sono un vero rompic****i (ride, ndr)



Segui già la nuova pagina pop de ilGiornale.it?