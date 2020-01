Antonio Zequila scatena il web per le frasi violente contro Patrick: "Sfondagli il cranio"

Nel mirino della rete finisce, ancora una volta, Antonio Zequila accusato di aver pronunciato delle frasi violente e inaccettabili nei confronti di Patrick Ray Pugliese.

Che tra Zequila e Patrick non ci sia grande simpatia è cosa nota, tanto che l’ex gieffino finisce sempre in nomination per mano di Antonio e dei suoi fedeli alleati. Nelle ultime ore, però, il popolo della rete ha voluto porre all’attenzione del Grande Fratello Vip su alcune dichiarazioni che potrebbero valere l’espulsione del gieffino dalla Casa. Dopo quanto accaduto con Salvo Veneziano, infatti, molti ritengono che anche Zequila debba essere cacciato dal gioco perché autore di frasi eccessivamente violente.

La furia di Antonio contro Patrick pare si sia scatenata in seguito alla nomination di quest’ultimo nei confronti di Michele Cucuzza. Il giornalista, messo al corrente del voto datogli da Pugliese, avrebbe commentato in maniera adirata l’accaduto. Accanto a lui, il fedele Zequila si sarebbe lasciato andare a frasi ancora più colorite nei confronti di Patrick. Avvicinandosi ad uno dei tre aitanti giovani entrati nella Casa per rallegrare gli ormoni femminili, Antonio avrebbe detto: “ Dagli un pugno a quel biondo lì e spaccagli il cranio ”.

Una frase inaccettabile per molti utenti della rete che, riportato il fatto sui social, hanno cercato di attirare l’attenzione di Alfonso Signorini e degli autori del Grande Fratello Vip affinché nell’appuntamento in prima serata di venerdì 31 gennaio vengano presi provvedimenti nei confronti di Zequila. Già protagonista di una presunta bestemmia, poi valutata e smentita dalla produzione, e di frasi infelici nei confronti di Valeria Marini (“è un cesso”) e di Carlotta Maggiorana, Antonio sembra non essere simpaticissimo al popolo della rete che, ora, ne invoca l’immediata espulsione.

“A ragione viene squalificato Salvo per espressioni ‘maciullare’, ‘spaccare la spina dorsale’, e Zequila che dice ai danni di Patrick ‘dagli un pugno a quel biondo lì e spaccagli il cranio’? Anche questa è un'iperbole?”, ha commentato un utente di Twitter, “C'è forte indignazione per le frasi violente e bullizzanti contro Patrick pronunciate da Cucuzza e Zequila, spero che Venerdì verranno mostrate in puntata”, si è augurato un altro”, “Schifo”, “Incommentabili”, hanno scritto altri internauti.

C'è forte indignazione per le frasi violente e bullizzanti contro Patrick pronunciate da Cucuzza e Zequila, spero che Venerdì verranno mostrate in puntata. RTT#GFvip — Ragazzo Comune (@RAGAZZO_COMUNE) January 28, 2020

Ho visto il video in cui Zequila e Cucuzza insultano Patrick utilizzando anche un linguaggio violento, se venerdì Signorini non accenna a nulla io vi faccio finire con il 5% di share oltre che fare il panico, Patrick non ve lo meritate proprio #GFVIP — chià (@itsmwengo) January 28, 2020