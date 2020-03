Armando Incarnato torna a Uomini e Donne, ma le scuse non bastano

Nelle ultime settimane la presenza di Armando Incarnato a Uomini e Donne sembrava essere a rischio dopo la sfuriata di Maria De Filippi contro il cavaliere del trono over.

L’attacco e il modo in cui Incarnato aveva offeso Veronica Ursida accusandola di intrattenere una relazione con un uomo sposato, oltre a far piangere la donna, aveva particolarmente infastidito anche la conduttrice del dating show di Canale 5. La De Filippi, solita trattare in maniera oggettiva le storie del trono over, non era riuscita a trattenersi e aveva iniziato ad inveire contro Armando accusandolo di comportasi con tutte le donne nello stesso modo e di ergersi spesso a paladino della giustizia e ad unico detentore delle verità.

All’uomo non era stata data la possibilità di replicare perché la De Filippi aveva lasciato gli studi chiudendo con largo anticipo la puntata ma, come rivelato dal Vicolodellenews, Incarnato ha fatto ritorno in trasmissione. Dopo essersi sfogato sui social con un post che aveva tutto tranne che il sapore di un pentimento, Armando si è accomodato negli studi di Uomini e Donne nel corso delle nuove registrazioni del trono over.

A debita distanza dagli altri cavalieri per le vigenti regole in seguito alla diffusione del coronavirus, Incarnato si è accomodato al centro degli studi di Mediaset per porgere le sue scuse a Veronica Ursida che, di tutta risposta, non le ha accettate.

I due, che si conoscono da tempo e che si sono frequentati per alcune settimane, hanno deciso di interrompere ogni rapporto e, da quel momento, gli scontri tra loro sono stati molto frequenti. La decisione di Veronica di iniziare a conoscere un altro cavaliere del parterre aveva scatenato la reazione di Armando, che aveva cominciato ad inveire contro di lei incurante del fatto che sia una madre di famiglia e che qualcuno a casa segue le puntate e può farsi di lei un’idea non corrispondente alla verità.

Nonostante, quindi, Armando Incarnato si sia cosparso il capo di cenere, Veronica ha scelto di non perdonarlo. L’astio tra loro, dunque, proseguirà e chissà se, dopo la sfuriata di Maria De Filippi, lui rivedrà alcuni atteggiamenti o continuerà a comportarsi come fatto negli ultimi mesi.