Arnold Schwarzenegger coinvolto in un maxi incidente

Momenti di paura per Arnold Schwarzenegger, che nelle scorse ore è stato protagonista di uno spettacolare incidente automobilistico in pieno centro a Los Angeles. L'attore, 74 anni, si trovava alla guida del suo Suv in compagnia di un amico quando, per cause ancora da accertare, è finito contro un'altra vettura. Il fuoristrada dell'ex governatore della California si è impennato ed è piombato sull'auto che proveniva dal senso di marcia contrario, mentre altre automobili venivano coinvolte nell'impatto.

Secondo quanto riferito dal sito Tmz, che ha pubblicato le prime immagini del maxi incidente, nella collisione - avvenuta venerdì pomeriggio in pieno centro a Los Angeles tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue - una donna sarebbe rimasta seriamente ferita, " sanguinando abbondantemente dalla testa" e trasportata d'urgenza all'ospedale cittadino. È rimasto illeso, invece, Arnold Schwarzenegger, che nelle foto esclusive pubblicate dal sito statunitense si vede in piedi davanti alle vetture incidentate, mentre parla con altri automobilisti in compagnia dell'attore e culturista Jake Steinfeld, che era con lui in auto.

La dinamica del maxi incidente, che ha coinvolto diversi veicoli, è ancora al vaglio della polizia americana, ma un testimone oculare, riferisce Tmz, ha dichiarato: " È stato pazzesco...gli airbag sono esplosi... sembrava un'acrobazia in un film ". Tutto si è svolto in pochi minuti nei pressi dell'intersezione di due grandi strade di scorrimento a Los Angeles. Le autorità locali hanno confermato che l'alcol non sarebbe tra i fattori che hanno portato allo scontro e che nessuno dei coinvolti è stato accusato al momento.