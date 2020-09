In arrivo su Netflix l'ultima stagione di "Baby". Atto finale per le squillo dei Parioli

È tutto pronto per il ritorno "on-web" di Baby. La prima serie tv italiana che è stata prodotta da Netflix (il colosso dello streaming mondiale) si appresta a condividere con i propri abbonati gli episodi inediti della storia fuori dal comune di Chiara e Ludovica. Il 16 settembre si torna nel quartiere Parioli di Roma per il capitolo finale di una serie tv che è già cult tra i più giovani. Infatti, come è stato annunciato nei mesi scorsi, la terza stagione di Baby sarà anche l’ultima. E come le precedenti, sarà composta da sei episodi di un’ora ciascuno.

In bilico tra realtà e finzione, Baby racconta la storia di un gruppo di giovani dissipati che si trovano invischiati, causa forza maggiore, in un gioco più grande di loro. Ispirato a fatti realmente accaduti, la serie di Netflix esplora il mondo delle baby squillo, riportando in auge un’inchiesta giornalistica che nel 2014 ha scosso sia l’opinione pubblica che l’ambiente politico della capitale. Con tutte le attenuati del caso, Baby rilegge la cronaca e, allo stesso tempo, tratteggia un quadro cinico e simil-veritiero della gioventù di oggi. La terza stagione si pone l’obbiettivo di scrivere la parola fine a una vicenda che, ancora oggi, sta regalando tanti colpi di scena.

"La verità affiora e sconvolge il mondo dei nostri protagonisti, costretti a fare i conti con le loro azioni – si legge dalla sinossi ufficiale -. L'amicizia tra Chiara e Ludovica è messa in seria discussione. Le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, anche se le reazioni dei genitori saranno diverse. Ci sarà, infatti, chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine." Benedetta Porcaroli è la protagonista nel ruolo di Chiara, e Alice Pagani è ancora una volta la tormentata Ludovica. Nel cast in cui spicca Isabella Ferrari, Max Tortora, il giovane Lorenzo Zurzolo e Claudia Pandolofi, ci sarà anche Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento nel ruolo della spregiudicata Aurora. Annunciata con una massiccia campagna pubblicitaria che ha trovato largo consenso sui social, il trailer di Baby è stato diffuso lo scorso 24 agosto sulle note di "Maleducata", nuova hit di Achille Lauro. Gli sceneggiatori promettono tante novità per l’ultima stagione e un "finale soddisfacente".