"Non ricordo...". La Vanoni interrompe lo show: cosa è successo a Verona

Da giorni il nome di Ornella Vanoni impazza su Twitter. La cantante, 88 anni il prossimo 22 settembre, è stata protagonista di un inatteso fuori programma nel corso della prima puntata di Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90', in onda sabato sera su Rai Uno. I rumor di quanto successo sul palco erano circolati in seguito alla pubblicazione di alcuni video fatti durante le registrazioni dell'evento. Ma solo sabato sera si è scoperto come sono andate davvero le cose all'Arena di Verona.

Ospite di una delle tre serate musicali condotte da Amadeus, Ornella Vanoni è salita sul palco per cantare un paio di canzoni, ma l'artista ha interrotto per ben due volte la sua performance, tra gli applausi del pubblico e l'incredulità del conduttore. L'attacco del primo brano è completamente saltato e la cantante ha fermato tutto. " Scusate eh! Ma io non mi ricordo più perché le basi sono così vecchie... Vi dispiace ripartire", ha detto la Vanoni e, rivolgendosi alla musicista che la accompagnava, ha proseguito: "Dammi un segno...che casino, ragazzi che casino! ". Anche Amadeus è intervenuto per scherzare con l'artista, salvo poi lasciarla cantare.

Eseguito il primo brano, Ornella Vanoni avrebbe dovuto proseguire con il secondo ma l'artista ha fermato la regia, scherzando: " Un attimo, un attimooo, neanche fossimo a Milano. A Milano sono tutti isterici ". E in platea il pubblico l'ha acclamata tra risate e applausi. A questo punto si è consumata la lite-gag con Amadeus, che è intervenuto per invitarla a cantare in playback. Ma lei si è riufiutata e il video è finito sui social network. Durante la messa in onda di Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90' sabato sera, i telespettatori hanno assistito alla scena (ma non al battibecco con Amadeus, che è stato tagliato) e su Twitter il popolo del web si è scatenato: " Icona", "Come tenere il palco anche senza cantare", "La vera regina della serata ". E il nome della Vanoni è rimasto nelle tendenze per ore tra commenti di apprezzamento e affetto e tanta ironia.