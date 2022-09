"Ascolta...", "Non mi piace". Battibecco in diretta tra Amadeus e Ornella Vanoni

Battibecco imbarazzante all'Arena di Verona tra Amadeus e Ornella Vanoni durante le registrazioni del "Arena '60 '70 '80 e... '90". La puntata, la seconda dello show, andrà in onda sabato 17 settembre, ma l'anticipazione di quello che gli telespettatori vedranno in tv è offerta dal web. Sui social è finito il video della discussione avvenuta tra Amadeus e Ornella Vanoni, con l'artista che ha bacchettato il conduttore perché voleva farla cantare in playback.

Il video è stato condiviso dall'ex gieffino Biagio D'Anelli su Instagram. L'opinionista televisivo era presente all'Arena per assistere alle registrazioni della spettacolo di Rai Uno ed è riuscito a immortalare l'imbarazzante battibecco, scatenatosi tra la cantante e il conduttore. " Amadeus non si fida di far cantare l'immensa Ornella Vanoni live, ma con le basi Ornella Vanoni si ribella ", ha raccontato D'Anelli, condividendo nel suo feed il breve filmato.

Nel video si sente chiaramente Amadeus invitare l'artista a ripetere l'esibizione (forse venuta non proprio bene) con l'aiuto della base: " Ascolta, la vuoi rifare che così viene meglio?". Ma la Vanoni si è spazientita : "Con le basi non mi piace cantare!". L'esternazione ha raccolto il consenso del pubblico presente all'Arena di Verona, che ha apprezzato la professionalità della Vanoni. Ma a quel punto Amadeus l'ha incalzata: "Ma tu non la guardi (il gobbo, ndr), la devi guardare e invece guardi solo loro ".