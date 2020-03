Gli auguri Vip per la festa del Papà

Ieri è stata la Festa del Papà, anche se costretti in casa per l’emergenza Coronavirus. Ovviamente, di questi tempi, non è stato facile trovare lo spirito giusto per festeggiare, senza contare poi che questo isolamento ha diviso molte famiglie. Ma è proprio così che in queste ore lo slogan "Lontani ma vicini" sta assumendo un grande significato perché è proprio nei momenti difficili come questo che si sente ancora di più la necessità di condividere e manifestare l'affetto per i propri cari.

In molti, anche tra i Vip, hanno fatto gli auguri ai propri papà e speso parole commoventi per quelli che non ci sono più. Tra questi Sonia Bruganelli che ha celebrato la forza del suo papà ormai defunto: "Oggi si parla di te in tutto il mondo. Adesso ho troppa paura, sei sempre stato più forte tu. Probabilmente dovrò esserlo io di più" . Carlo Verdone ha ripescato una foto al Lido di Venezia in compagnia del padre Mario e ricordato un aneddoto che ha come protagonista quello che è considerato il padre artistico, Alberto Sordi, che lo aveva fatto scappare via quando era un bambino con la sua ironia. "Mi feci l'idea che gli attori erano una categoria di gente cretina e antipatica con i bambini" , ha confessato. Poi tornando sul papà: "Questa foto logorata dal tempo mi emoziona, mi piace vedere che mio padre mi abbraccia protettivo. Lui che il padre, morto in trincea sul San Gabriele, non lo conobbe mai. Mio papà nato nelle più atroci difficoltà economiche è stato il più grande esempio nella mia vita" . Anche Raoul Bova ha pubblicato una foto in bianco e nero in compagnia di mamma e papà, entrambi morti recentemente.

Tra gli auguri che, invece, hanno strappato un sorriso quelli dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, che ha voluto rispolverare una sua vecchia foto dove è piccolissimo ed è in braccio ad Enzo, suo papà. "Tutto quello che mi hai insegnato lo sto trasmettendo ai miei figli ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papà mio, anzi sceriffo" , ha scritto l’ex calciatore. Tenero anche il post condiviso da Diletta Leotta che, con la sua forma fisica perfetta, si contrappone al fisico più paffutello del papà Rori: "L’abbraccio più bello del mondo, quello che mi dà più sicurezza, è sempre e solo il tuo, papà. Mai come in questi giorni ho capito il vero significato di questo gesto" .

Federica Pellegrini, infine, ha voluto dedicare un pensiero a tutti i papà colpiti dal Coronavirus e che si stanno prendendo cura degli italiani in questo momento difficile: "A tutti papà... A chi sta soffrendo, a chi è da solo, a chi non riesce a vedere la propria famiglia, a chi è attaccato ad un respiratore, a chi purtroppo se n’è andato in questi giorni o in passato, a chi lavora in corsia, in ospedale, in terapia intensiva, in ambulanza... Auguri a tutti i papà che come il mio stanno a casa... Papà siete una forza!" .

E tanti altri ancora hanno lasciato un messaggio per i propri cari, da Chiara Ferragni a Aurora Ramazzotti, fino a Caterina Balivo, al pari di altrettanti Vip più lontani, tra cui anche Georgina Rodriguez.

