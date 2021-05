Baccini: “L’Italia ha la memoria corta. Fedez? Perché ha potere..."

Artista a tutto tondo, penna intelligente e irriverente. Sofisticato e senza peli sulla lingua da sempre, forse anche per questo si è tirato fuori dal sistema: è Francesco Baccini, artista genovese che uscirà a fine mese con un nuovo album che ha composto interamente per la colonna sonora del film “Credo in un solo padre” di Luca Guadabascio. Lo raggiungiamo al telefono mentre passeggia con il suo amato Labrador e ci racconta un po’ dei suoi progetti futuri e di quello che gira intorno.

Intanto come stai?

"Bene, sto bene, diciamo che sto un po’ come tutti, in isolamento, in attesa che questo incubo finisca. Sono a passeggio con il mio cane, che mi trascina ovunque. Sai io vivo in campagna, non è che abbia proprio tutti questi contatti così frequentemente . Siamo pochissime persone in questa zona, zona tra l’latro fornitissima e se da un lato la pandemia mi ha costretto a non fare concerti, che poi sto facendo altro, dall’altro cerco di cogliere il lato positivo , ovvero è un anno che sono a casa e per me è davvero una novità, non ero abituato. Non stavo a casa da una vita".

Parliamo della perdita di Battiato...

"Un grandissimo artista…però tutti ricordano Battiato ora, ma vogliamo parlare di quando finì la sua esperienza politica e di come? Quando disse quella frase sul Parlamento, frase che pensavamo tutti e venne fatto passare quasi come un matto, che stava iniziando a perdere il senno? Ecco questa è l’Italia, un paese con la memoria corta, Battiato era un artista e un uomo libero, gli altri , quelli che giudicano e puntano il dito no. Anche fra quelli che lo ricordano oggi".

Il tuo nuovo singolo si intitola “ Senza Rumore” , che progetto è?

"Mi hanno cercato diverse scuole, i loro insegnanti mi seguivano e allora mi hanno fatto conoscere ai loro alunni. Si parlava della violenza familiare, della violenza sulle donne. Questo è un argomento che è ritornato di grande attualità, anche perché con il lockdown i casi di violenza si sono triplicati, in quelle famiglie che già subivano tutto è diventato un incubo maggiore. Però bisogna abituarli sin da piccoli a distinguere determinate cose . In queste scuole dove sono stato invitato a dialogare con loro, stanno facendo un lavoro che poi presenteranno al ministero e sono partiti da Dante che parla di amore puro, alto, fino ad arrivare alla mia canzone che tratta di violenza che può arrivare alla morte, può diventare un incubo, ossessione, possesso. L’importante è far capire a questi ragazzi che non ci sono principi azzurri, non ci devono essere crocerossine, al primo segnale, quando vedi che questo comincia a diventare violento, devi scappare subito. La violenza psicologica è peggio, perché non riesci a far niente, diventi prigioniero. Poi spesso quella psicologica dove non riesce sfocia in quella fisica. E’ il voler possedere un altro essere umano, non è amore, è egoismo. Io non voglio possedere nessuno. L’amore è scambio, non distruzione e morte".

Ma oggi che genitori ci sono?

"Fra questi ragazzi c’è un tornare indietro ed è certamente perché sono cresciuti con famiglie assenti. Con figure genitoriali che sono dei figli che non sono cresciuti neanche loro. Oggi sono tutti amici dei figli. Io ho un figlio di 23anni, amico fino ad un certo punto, fino ad una linea , i rapporti li devi impostare dall’inizio. Non rispettando il genitore non rispettano nessuno, non riconoscono nessuna autorità, devi avere qualcuno che sia il tuo punto di riferimento. Purtroppo i cinquantenni e quelli della mia età sono ancora al Liceo, non siamo mai cresciuti, e soprattutto in questa società dell’immagine nessuno vuole diventare vecchio . Quando andavo in discoteca da piccolo o nei bar a suonare non ci trovavo mia madre. Oggi è facile dire la gente si abitua a tutto, ma diciamoci la verità: non è normale che vai su Instagram e trovi tua mamma o tuo padre a fare gli scemi . Perché dal ‘68 in avanti non vogliamo invecchiare".

Mancano gli esempi da seguire?

Il problema è che questi ragazzi si fanno dei miti , delle figure di riferimento della loro età. Ma come fa un mito ad essere della tua stessa età? Un mito deve essere più grande, deve insegnarti qualcosa, qualcuno che ti spiega delle cose. Quando ascoltavo De Andrè da ragazzino è perché lui mi insegnava delle cose, ma non ci avrei mai creduto se lui avesse avuto la mia stessa età. Ognuno è quello che mangia alla fine. Io sono cresciuto con BEETHOVEN, De Andrè…i ragazzi oggi seguono gli influencer. Il problema delle nuove generazioni è che manca un’educazione all’emozione , a gestire anche l’emozione. E come possono gestire un’emozione se non riconoscono l’importanza di un “no”.

Chi sono i loro punti di riferimento?

"I loro miti sono gli influencer, il successo veloce, non si può fallire : gli influencer normalmente hanno la stessa età di quelli che li seguono e sono ignoranti come delle bestie ! li vado a vedere eh non è che parlo così a vanvera. Ho un canale su twich dove all’inizio ci stavano solo ragazzini, e poi gente di 23 anni che dice delle cose pazzesche, assurde. Che poi noi continuiamo a dire che sono piccoli, ma a quell’età li non sei un bambino . Io a 23anni lavoravo da due e sapevo cosa volevo fare da grande. Poi diciamoci la verità queste cose qua succedono perché qualcuno le fa succedere , alla fine il problema è che questi ragazzini qui sono usati perché sono dei consumatori, i primi consumatori , quindi diamo il potere ai quindicenni così loro si comprano il prodotto".

Giovani = Prodotto ?

"Ti faccio un esempio : non si vendono più le macchine ? allora la patente la facciamo prendere a quelli di 13anni tra un po’… Questo mezzo che abbiamo in mano, noi continuiamo a chiamarlo telefonino, ma è tutto fuorchè un telefono, e dovrebbe essere usato non dopo i 18 ma dopo i 21anni . Invece c’è gente che a nove anni ha già l’Iphone e tu sai benissimo che dentro puoi vedere qualsiasi cosa .Il problema arriverà quando i social li infilano nei problemi veri e finchè non ci sbatti il naso è difficile che si possa comprendere il pericolo. Mio figlio lo chiede a me se ha un problema del genere, e io sono un padre di un certo tipo, immagina chi ha un padre che non gliene frega".

Negli anni 90 c’erano i manager oggi gli influencer?

"Gli anni 90 erano una sola gigante , tutti compravano in leasing. A Milano tutti con la BMW ma in leasing e poi in realtà non avevano niente. Gli anni 90 sono ancora li , gli anni dell’immagine dell’apparire , se io vengo da te con una macchina grossa ti posso far credere che sono uno che c’ha i soldi . Ricordo che erano tutti Manager: Si ma manager di cosa? Di nulla come oggi l’influencer… Ma di cosa?"

Hai seguito il caso Fedez, la Rai, la censura

"Fedez lo ha potuto fare perché se lo può permettere, ha i soldi e dunque il potere e poi a lui cosa gliene frega se le tv non lo invitano più ? Ha il web. Quello è il suo mondo. Quello che siamo diventati fa sì che il web abbia più potere di tutto e tutti".

Qualche rimpianto?

"Io ho fatto Sanremo 97 per andare via dalla Warner perché voleva andare in una etichetta indipendente. Oggi non lo farei mai più un errore del genere. Tra l’altro disperdendo almeno miei 4/5 album perché poi calcola che ho cambiato altrettante 4/5 etichette indipendenti. Il mondo delle etichette indipendente è un mondo allucinante, perché oggi ci sono e domani non ci sono più. Io ho fatto degli album che non esistono più da nessuna parte mentre se fossi rimasto alla Warner avrei tutti i miei dischi, a parte “ Nomi e cognomi” che è sparito e questo rimane il solito mistero, non fu fatto sparire all’epoca , perché all’epoca ero molto popolare, poi con gli anni evidentemente l’hanno tolto dal catalogo".

Il tuo rapporto con la sinistra e con i partiti?

"Io non parlo a nome di nessuno, sono sempre stato un battitore libero, posso piacere o meno, facendo così tra l’altro mi sono fatto fuori da solo dal sistema. Però io voglio essere libero. Se tu politico o partito mi dai la linea editoriale io da quel momento li non sono più libero. E poi quando sei un artista non puoi prendere ordini. Se sono di essere di destra o di sinistra, ma quelli sono c...i miei. Non voglio essere usato come è successo a tanti artisti, ai quali non è mai stato chiesto il parere di essere bandiere per i partiti ma loro malgrado sono stati costretti a sventolare".

Parliamo di questo tuo rapporto con il cinema

"Questa è la mia colonna sonora di un intero film, che si chiama Credo in un solo padre, che tutta la colonna sonora del film, avevo già fatto canzoni, Brizzi e Zoe. Però non mi ero mai cimentato con una colonna sonora intera. E li è venuto fuori il mio primo album da musicista, tutto strumentale. E poi ci sta un brano cantato in inglese, sonorità vere elettroniche. Mi interessa solo questo, perché sono libero come musicista , ed essere liberi come musicisti è il massimo. E poi la musica in un film è fondamentale".

Cosa rappresenta la figura di Tenco ?

"Luigi Tenco e non so davvero a chi possa far comodo, ma in Italia viene trattato come un caso di cronaca nera, ai media o a chi per loro importa solo uscirsene sempre con suicidio, pistole, raccontare la morte. Invece Tenco era vita, è vita. Tenco è musica. Ecco perché nel 2022 uscirà un documentario su di lui, un progetto a cui tengo molto, perché voglio raccontare Tenco come artista, la sua ironia nelle canzoni, la sua bellezza, di come ha vissuto non di come è morto. Racconterò attraverso il mio tour “ Baccini canta Tenco” , che fu ripreso allora, la straordinaria vita ed eredità di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi"