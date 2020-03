Ballando con le stelle previene il coronavirus: "I ballerini non potranno toccarsi"

Mancano, ormai, pochi giorni al via ufficiale alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Che, salvo cambiamenti del palinsesto di Rai 1, riaprirà i battenti il prossimo 28 marzo. Nelle ultime ore, il noto dance-show condotto da Milly Carlucci con la collaborazione speciale di Paolo Belli ha fatto parlare molto di sé, per via di un'indiscrezione lanciata dal portale-web d'informazione Tpi. Secondo cui, a differenza di quanto stabilito per le edizioni precedenti, Alessandra Tripoli a quanto pare non prenderà parte al programma. Questo perché la ballerina professionista veterana di Ballando, nata a Palermo, è recentemente tornata in Italia da un viaggio intrapreso per Honk Kong. E per misure di prevenzione del Coronavirus, adottate dalla produzione del format, la maestra di danza è stata estromessa dal cast ufficiale del programma.

Alessandra prendeva per la prima volta parte al dance-show di Rai 1 nel 2014. E lo scorso anno era riuscita a conquistarsi i cuori dei telespettatori, ballando in coppia con l'attore Ettore Bassi. Ma non è solo per via dell'indiscrezione in questione, che ora Ballando con le stelle è al centro dell'attenzione mediatica. La conduttrice Carlucci, ben consapevole dell'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio il Belpaese, ha stravolto il regolamento del suo dance-show. E lo ha fatto al fine di prevenire l'insorgenza di nuovi contagi da Coronavirus.

A rivelarlo, è stato il blogger Davide Maggio. Che ha reso note delle nuove indiscrezioni sul dance-show in arrivo. Secondo cui, i ballerini professionisti e i concorrenti, così come i giurati, sono stati convocati tutti a Roma e messi al sicuro da ogni probabilità di poter contrarre il patogeno. Tranne Selvaggia Lucarelli, blogger e opinionista, che ha scelto di restare a Milano. E, pertanto, non apparirà nello studio della trasmissione, bensì darà i suoi giudizi mediante dei collegamenti tv.

La nota fonte ha fatto sapere, inoltre, che il meccanismo di gioco del dance-show è radicalmente cambiato. In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni preventive stabilite dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19, i ballerini-concorrenti non potranno mai toccarsi durante le coreografie esibite in ogni puntata. Ma, dovranno stare alla dovuta distanza interpersonale tra loro di almeno un metro, "il cui spazio verrà delimitato e indicato da un cerchio visibile al centro dello studio". E a differenza di come accadeva in passato, sono previste ben due "sale delle stelle" a Ballando, dove i ballerini professionisti e concorrenti sosteranno divisi in due gruppi durante la diretta del format, al fine di evitare assembramenti.

A margine delle ultime anticipazioni riportate su Ballando, non sono mancati i commenti del web. "Praticamente avremo 13 coppie che balleranno come Suor Cristina l'anno scorso? Meglio non fare il programma a questo punto", ha scritto qualcuno. "Che cosa senza senso fatta così -ha commentato, poi, un altro utente critico-. Comunque con la chiusura di qualsiasi palestra, credo che si possa estendere anche agli allenamenti di Ballando e potrebbe saltare anche per quello. Lo facessero in autunno e basta, dai".

I nuovi concorrenti del dance-show di Rai 1, ad oggi anticipati in rete, sono: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Costantino della Gherardesca, Daniele Scardina, Antonio Mara Catalani.