Coronavirus, Alessandra Tripoli non confermata nel cast di Ballando con le stelle

Mancano pochi giorni, ormai, al via ufficiale alla nuova edizione di Ballando con le stelle, che, salvo cambiamenti repentini del palinsesto Rai e/o l'annullamento dello stesso dance-show, riaprirà i battenti il prossimo 28 marzo. La nota trasmissione condotta da Milly Carlucci con la collaborazione speciale di Paolo Belli, nelle ultime ore, fa parlare di sé, per via di alcune importanti indiscrezioni emerse in rete, che vedono non confermata nel cast ufficiale una dei suoi ballerini professionisti veterani. Parliamo di Alessandra Tripoli. La maestra di danza e ballerina dalla fulva chioma, nata in provincia di Palermo, non prenderà parte alla rinnovata trasmissione.

O almeno, questo è stando ad un'indiscrezione lanciata da Tpi. Per il quale la giudice di Ballando, Selvaggia Lucarelli, copre il ruolo di Responsabile di Cronaca e Spettacoli. La Tripoli -secondo la nota fonte- è stata estromessa dal cast di Ballando con le stelle 2020 per misure preventive adottate dalla produzione della trasmissione, alla luce del fatto che la ballerina è recentemente tornata nel Bel Paese da un viaggio intrapreso a Hong Kong Cina, ndr).

Alessandra Tripoli prendeva, per la prima volta, parte a Ballando con le stelle, nel 2014. Nel 2018 catalizzò l'attenzione mediatica su di sè per la sua vittoria del dance-show targato Rai, conseguita insieme a Cesare Bocci. E l'anno scorso partecipava, sempre a Ballando, in coppia con Ettore Bassi. La stessa è spesso ad Hong Kong. Dove ha acquistato una casa in cui risiede insieme al marito ballerino, Luca Urso. “Abbiamo preso una casa a Hong Kong. Dove ci siamo esibiti tanto in passato e dove i ballerini italiani sono richiestissimi -aveva fatto sapere, in una recente intervista concessa a Di più-. Lì abbiamo iniziato a insegnare in alcune scuole di ballo e organizziamo molti spettacoli”. “Tutt’ora facciamo avanti e indietro tra Roma, dove viviamo per lavoro, la Sicilia, dove ci sono le nostre famiglie, e la Cina: è una vita frenetica”, aveva concluso.

Oltre all'ultima voce circolante sul conto di Alessandra Tripoli, in rete sono stati divulgati anche i nomi dei primi vip confermati nel cast dei concorrenti di Ballando con le stelle 2020. Quali: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Daniele Scardina, Antonio Maria Catalani.

Ad oggi, a quanto pare, la Tripoli non si è pronunciata su quanto riportato sul suo conto dal sito Tpi. Certo è che lei rimane una dei ballerini professionisti più amati che si ricordi nella storia di Ballando con le stelle. Tra le sue ultime Instagram story , intanto, ha invitato il web a prevenire il coronavirus, rispettando meticolosamente quanto stabilito dal governo e dalle autorità locali per fronteggiare l'emergenza sanitaria che ha investito l'Italia.