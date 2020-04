“È una bambina”. L’annuncio social di Katy Perry e Orlando Bloom

In piena emergenza da coronavirus finalmente una bella notizia. È di qualche ora fa la foto che è stata pubblicata da Katy Perry sul profilo instagram di Orlando Bloom in cui la celebre coppia annuncia il sesso del loro primogenito. Lei cantante pop e stella musica contemporanea, lui attore e sex symbol mondiale. Da diverso tempo sono uniti in una storia d’amore molto romantica che ha fatto sognare i fan, e ora dopo l’annuncio della gravidanza da parte di Katy Perry con uno scatto molto buffo che è trapelato sui social, i due rivelano che nei prossimi mesi metteranno al mondo una splendida bambina.

La foto che ha rivelato la notizia vede Orlando Bloom felice e sorridente in primo piano, con il viso sporco di panna montata di colore rosa. E la scritta "è una bambina" non lascia scampo ad equivoci. La foto ha racimolato subito molto consensi sia tra i follower di Katy Perry che di artisti, amici e colleghi molto vicino alla coppia. Una notizia che non giunge inaspettata, ma fa tirare un sospiro di sollievo in un momento molto difficile per l’America e per il resto del mondo. Questo ennesimo annuncio social da parte di Katy Perry, arriva un mese dopo un altro scatto che ha fatto il giro del web. Lo scorso 5 marzo, nel lanciare il suo nuovo singolo dal titolo "Never Worne White", Katy Perry aveva già confermato di essere in dolce attesa e ora, a più di un mese dal quel breve video apparso su instagram, la coppia conferma anche il sesso del nascituro. Secondo le prime indiscrezioni, la bambina potrebbe venire al mondo entro la fine del 2020, se i calcoli non sono errati.

Per Katy Perry è una felicità che in pochi, forse, riescono a comprendere. La cantante di "I kissed a Girl" è una neo-mamma a tutti gli effetti per la prima volta, invece per Orlando Bloom questa gravidanza significa diventare padre per la seconda volta. Prima di Perry è stato sposata con Miranda Kerr da cui ha avuto un film che ora ha 9 anni. "Siamo felici ed eccitati", aveva confermato Katy in una recente intervista. La storia tra i due è stata comunque molto travagliata, ma dopo un periodo in cui hanno preso strade diverse, si sono fidanzati a Disneyland nel 2018. Il matrimonio però pare essere un miraggio. Era previsto nel corso di quest’anno in Giappone con 150 invitati. Ma l’emergenza da coronavirus ha messo tutto in discussione.