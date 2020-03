Al Bano Carrisi: "Romina junior è bloccata a Ibiza, Cristel in Croazia. Romina Power in Italia"

L'emergenza coronavirus ha registrato a livello nazionale 35.713 casi positivi di contagio e 2.978 morti, secondo i relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati a mercoledì 18 marzo. E i significativi aumenti di vittime e contagiati registratisi nel Belpaese destano preoccupazione non solo per la gente comune. Molti vip hanno, non a caso, voluto lanciare messaggi di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione del Covid-19. Tra cui Al Bano Carrisi, che - in un recente collegamento tv avuto con la trasmissione Mattino 5, su Canale 5 - ha invitato tutti a rispettare le disposizioni governative stabilite per fronteggiare la pandemia, evitando in particolare di uscire di casa se non strettamente necessario.

E in una nuova intervista concessa ad Oggi magazine, il cui nuovo numero è in edicola dal 19 marzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui giorni di quarantena che sta affrontando a Cellino San Marco, senza risparmiarsi sul conto delle sue storiche ex fiamme, Romina Power e Loredana Lecciso.

“A Ibiza c’è Romina junior (Al Bano allude all'ultima figlia avuta dalla Power, ndr) che non riesce a rientrare” , ha esordito, nella sua intervista concessa alla nota fonte. Parlando sempre della famiglia creata insieme all'ex moglie Romina Power, ha aggiunto che "non è facile spostarsi neppure per Cristel (la terzogenita avuta dalla Power, ndr), che da quando è sposata vive a Zagabria". Allo stato attuale, il cantante pugliese è in quarantena a Cellino con l'altra ex, Loredana Lecciso e i loro due figli, Bido e Yasmine, così come lo stesso ha fatto sapere. Nel corso dell'intervista, è poi passato a parlare della sua prima fiamma, Romina Power, che aveva recentemente incontrato nella Capitale per la loro partecipazione di coppia prevista al rinnovato serale di Amici di Maria De Filippi: “Io e Romina ci vediamo in trasmissione, non prima. Di preciso non so nemmeno dove sta lei quando è a Roma. Tra l’altro, se la conosco bene, deve essere arrabbiata nera". E sul conto dell'ex consorte americana, ha aggiunto: "Voleva a tutti costi tornarsene in America, ma Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’”.

Incalzato dalle domande della nota fonte, Carrisi non ha, poi, lesinato qualche riflessione maturata sull'emergenza coronavirus, che ha colpito l'Italia: “Non ho paura della malattia in sé, sono fatalista e se mi tocca, mi tocca. Però da qualche tempo stiamo vivendo un momento strano. Prima del coronavirus, in Puglia abbiamo visto il disastro della Xylella. La malattia che ha sterminato i nostri ulivi. Siamo in guerra, contro nemici che abbiamo creato noi con i nostri errori”.

Loredana Lecciso vicina ad Al Bano Carrisi

Uno degli ultimi post condivisi da Loredana Lecciso con il web su Instagram, contiene una foto che la ritrae insieme all'ex, Al Bano Carriso.

E a corredo della stessa, l'ex velona bionda di Striscia la notizia ha riportato alcune parole, nella speranza che la guerra virologica che è in atto possa cessare presto: “Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza. (Seneca) Medici e infermieri, veri guerrieri".