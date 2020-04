Al Bano: "Io e Loredana siamo tornati insieme, le persone vicine lo sanno"

Com’è noto, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso stanno trascorrendo il periodo di quarantena insieme nella tenuta di Cellino San Marco e, proprio questa clausura forzata, pare abbia fatto bene alla coppia.

Il cantante, infatti, avrebbe rivelato che lui e la ex compagna sarebbero tornati insieme. “ Sono tornato con Loredana Lecciso – ha raccontato al settimanale DiPiù Tv, confermando così la riappacificazione con la showgirl - Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po' ”. Insieme a loro, anche i figli Jasmine e Bido, che stanno godendo dell'assenza di impegni del padre per trascorrere più tempo insieme a lui.

Ciò che Al Bano, forse, non aveva previsto, però, era anche la presenza di Romina Power nella sua tenuta pugliese. La ex moglie, infatti, dopo aver partecipato al serale di Amici di Maria De Filippi in coppia con l’ex marito, è tornata in quel di Cellino San Marco in attesa di poter fare rientro in America. Tra lei e la Lecciso, com’è noto, i rapporti non sono sempre stati sereni ma, secondo quanto rivelato dal cantante, le due sono tenute a debita distanza.

“ Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze – ha precisato lui - . V oleva a tutti costi tornarsene in America, ma Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’ ”. La Power, infatti, pare che non abbia intenzione di rimanere a lungo in Italia e, non appena possibile, tornerà in America dal fratello Tyron.

“ Romina non vede l’ora di tornare negli Stati Uniti, in California, dove c’è anche suo fratello Tyrone Power Junior: la sua vita è là ”, ha aggiunto ancora Al Bano. In attesa della partenza di Romina, dunque, i tre dovranno continua a convivere negli stessi spazi, ma la Power pare stia alloggiando in una zona ben distante da quella che ospita la Lecciso.