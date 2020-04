Romina Power avverte la Lecciso: “Trascorrerò la quarantena a Cellino San Marco"

Lo scorso 3 aprile è andata in onda la finale dell’edizione 2020 di Amici cui Romina Power ha partecipato in coppia con Al Bano, regalando al pubblico da casa momenti di musica italiana e spensieratezza.

Rientrata dall’America per partecipare al talent show di Maria De Filippi, la Power ha annunciato che, ora che si è concluso il suo impegno, non farà rientro negli Stati Uniti ma vivrà la sua quarantena a Cellino San Marco, nella tenuta di Al Bano. Attraverso un lungo post social, quindi, Romina ha chiarito i motivi che l’hanno spinta ad essere presente al serale di Amici nonostante l’emergenza coronavirus e ha lanciato anche un sorta di avvertimento a Loredana Lecciso, che sta trascorrendo il periodo di chiusura forzata proprio nella residenza di Cellino San Marco.

“ Ora che è finita questa esperienza meravigliosa ad Amici, programma portato avanti, con coraggio e determinazione da Maria De Filippi per alleggerire la quarantena a tutte le persone che stanno a casa con difficoltà da giorni, vi posso dire alcune cose – ha esordito Romina - . Partecipare ad Amici è stato per me un grande onore e un impegno di lavoro che mai avrei dissertato, non solo perché era la legge a consentirmelo, ma perché credevo nel suo scopo ultimo, per rispetto di un contratto e del lavoro della redazione, della genialità di chi l’ha diretta, per l’amore del pubblico, per l’aiuto anche minimo che avrei potuto dare con qualche risata alle persone a casa... nulla a che vedere con cose materiali ”.

In questo modo, dunque, Romina Power ha voluto rispondere alle polemiche nate in seguito alla sua partecipazione ad Amici, avvenuta in un periodo in cui ogni genere di spostamento viene limitato o quasi del tutto vietato. “ Parlo di rispetto per le persone che hanno investito su di me ed Albano, parlo della sottile intelligenza di Maria De Filippi e di una forma diversa di Aiuto per il pubblico, che con il nostro lavoro, volevamo offrire e abbiamo offerto ”, ha precisato ancora lei.