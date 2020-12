Barbara d'Urso resta al buio: "Blackout ma non ci spaventa nulla"

Barbara d'Urso festeggia anche questa mattina gli ottimi ascolti del suo Live - Non è la d'Urso, il programma di informazione e intrattenimento della domenica sera di Canale5. La conduttrice brinda al successo della sua creatura, che anche ieri sera si è confermata al vertice tra i talk-show, in una delle serate più complicate a livello televisivo. " Anche ieri avete scelto i nostri talk di Live - Non è la d'Urso! Grazie! Picchi di 3 milioni di spettatori e del 27% di share con oltre 9 milioni di contatti! Felici di continuare a portare nelle vostre case tanta informazione e poi un po' di sorrisi ", ha scritto la popolare conduttrice in un post condiviso su Instagram questa mattina. Gli hashtag #pochissimaspesagrandissimaresa e #contuttalanostraamatapubblicità trasudano l'orgoglio di ottenere grandi risultati con un programma a basso budget ambito dagli inserzionisti. Nessun riferimento a un piccolo inconveniente accaduto ieri sera che l'ha lasciata letteralmente al buio per quasi tre minuti a causa di un blackout, durante il quale ha continuato stoicamente la sua diretta.

Improvvisamente sono scese le tenebre nello studio 10 di Cologno Monzese. Barbara d'Urso stava parlando con il virologo Massimo Galli quando l'impianto luci è saltato lasciando lei e i suoi ospiti nel buio totale. " Noi siamo così, siamo completamente al buio. In questo momento siamo così però vedo che ci sentite ", ha detto la conduttrice prendendo immediatamente in mano la situazione. Non un'incertezza, non una flessione per la d'Urso che ha continuato a condurre nonostante il blackout. Durante una diretta televisiva, tre minuti sono un tempo lunghissimo, che la conduttrice ha riempito mandando in onda un servizio e intrattenendo il pubblico a casa come solo i professionisti migliori sanno fare. Avrebbe potuto chiedere di mandare la pubblicità in attesa che i tecnici ripristinassero la situazione ma ha preferito continuare e senza batter ciglio, ha scherzato con Bruno Vespa e Mario Giordano, opinionisti in quel momento presenti nel suo studio.

" Fai un'altra inquadratura del nostro studio, Fusi (il regista, ndr)? Così da casa non sembriamo dei pazzi, grazie. Mi dite dalla regia, così per rendere noto anche in Italia, cosa sta succedendo? Tanto siamo in diretta... Costa sta succedendo qui a Cologno, a Milano... ", ha chiesto la d'Urso alla sua regia. " Mentre aspettiamo, perché non ci spaventa niente, vero Vespa e Giordano? Che ci spaventa questo in diretta? Ma assolutamente no, noi andiamo avanti ", ha proseguito la conduttrice quando, così com'era andata via, la luce è tornata. " E luce fu ", ha commentato Barbara d'Urso quando il suo studio è tornato a illuminarsi. Senza scomporsi, a quel punto la padrona di casa ha proseguito normalmente nel suo talk.