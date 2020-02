Barbara d'Urso al ristorante cinese contro la paura da coronavirus

Ogni giorno a Pomeriggio Cinque, Barbara d'Urso si occupa dell'emergenza coronavirus, aggiornando il suo pubblico sugli ultimi casi sospetti di contagio e anche impegnandosi per alcuni italiani rimasti in Cina, che attraverso il programma di Canale 5 possono ottenere visibilità e un aiuto per far ritorno nel nostro Paese nella più totale sicurezza.

Il tema del coronavirus è molto delicato e le notizie che si rincorrono di giorno in giorno possono causare paura, che talvolta può generare una vera e propria psicosi, che rischia di marginalizzare i cinesi che risiedono in Italia e che nel nostro Paese hanno instaurato fiorenti attività economiche.

Proprio per fugare il rischio di psicosi, anche Barbara d'Urso - come altri presentatori televisivi ma anche politici - ha voluto dare un segnale di fiducia, mangiando prodotti tipici del Paese dell'estremo oriente. Padre nobile di tale pratica è stato Lamberto Sposini che, ai tempi dell'emergenza sull'aviaria, decise di tranquillizzare il pubblico mangiando un pollo arrosto durante l'edizione serale del Tg5.

Ripercorrendo le orme dell'amico, già qualche giorno fa Barbara d'Urso aveva mangiato in diretta un biscotto della fortuna, il dolcetto confezionato in carta color oro, che viene abitualmente offerto a fine pasto nei ristoranti asiatici e cinesi in particolari. Ma la signora di Canale 5 non si è limitata a questo.

Durante un collegamento con Pomeriggio Cinque, una ristoratrice cinese proprietaria di un famoso locale a Roma - che lamentava un ingente calo delle presenze - ha invitato Barbara d'Urso a cena da lei. La conduttrice, però, è in diretta ogi giorno dagli studi Mediaset di Cologno Monzese ed è stata costretta a declinare l'invito della sua ospite.

Come contropartita, però, Barbara ha promesso che la sera stessa avrebbe cenato in un ristorante cinese di Milano. Tale promessa è stata mantenuta e documentata sulle stories del profilo Instagram della d'Urso.

La conduttrice riprende una tavola imbandita su cui sono presenti un piatto con del pollo fritto, le nuvolette di drago e le salse di soia e agrodolce; nello scatto successivo vengono immortalati dei ravioli al vapore. Per evitare le eventuali polemiche dei soliti hater - sempre pronti a mettere in dubbio la veridicità delle azioni delle celebrità - Barbara d'Urso interviene anche con la sua voce, come a sigillare l'attendibilità del suo video: "Iniziamo così, come promesso io sto mangiando al ristorante cinese".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?