Baricco dimesso dopo il trapianto di cellule staminali: "Finalmente a casa"

" A casa, finalmente. Grande gioia ". Sono le prime parole che Alessandro Baricco ha affidato ai social network per comunicare il suo ritorno a casa dopo il trapianto di cellule staminali, al quale si è sottoposto tre settimane fa.

Lo scrittore torinese ha lasciato l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, dove era ricoverato da metà gennaio dopo avere scoperto di essere affetto da una grave forma di leucemia. Dopo giorni di silenzio, Alessandro Baricco ha rotto il silenzio per rassicurare fan e ammiratori sulle sue attuali condizioni di salute: " Devo ringraziare lo staff medico e paramedico dell'Istituto di Candiolo: da loro ho solo ricevuto cura, attenzione e gentilezza. È andato proprio tutto liscio, col trapianto, e so che se questo è successo è anche per l'ondata di affetto e energia che tante persone mi hanno mandato, spesso da lontano ".

Baricco ha voluto ringraziare tutte quelle persone che lo hanno sostenuto da lontano in questa difficile battaglia contro la leucemia. Un male di cui lui aveva parlato, sempre attraverso i social network, poco meno di un mese fa. Lo scrittore, 64 anni, aveva scelto Facebook per rivelare la malattia: " Cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male, ma nemmeno poi tanto, dai" . Era il 22 gennaio e pochi giorni dopo Alessandro Baricco si è sottoposto a un trapianto di cellule staminali del sangue donategli dalla sorella Enrica. " Donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso ", aveva sdrammatizzato Baricco poco prima dell'operazione.