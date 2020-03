“Basta bambini, il mondo è pieno”. E Chiara Ferragni si scaglia contro hater: “Ignorante”

Tra qualche ora il figlio di Chiara Ferragni e Fedez spegnerà le due candeline e la influencer ha condiviso sui social il ricordo delle ore precedenti la nascita del piccolo. Il commento di un hater, però, ha rovinato tutto.

La imprenditrice digitale, che negli ultimi tempi si è data molto da fare nella lotta contro il coronavirus organizzando, insieme al marito una raccolta fondi a favore dell’Ospedale San Raffaele di Milano, si prepara anche ad una festa inconsueta per il piccolo Leone. Il bambino, che domani festeggerà il suo secondo compleanno in piena quarantena, dovrà spegnere le candeline solo insieme a mamma e papà.

Presa dalla malinconia e da un po’ di nostalgia, quindi, la Ferragni ha riproposto su Instagram una sua foto con il pancione a poche ore dal parto, avvenuto a Los Angeles. “ Esattamente due anni fa oggi. Era il 17 marzo 2018 e la notte successiva avrei iniziato l'induzione per far nascere il mio bambino Leo – ha scritto Chiara - . Ero a 37 settimane c’era un problema di placenta e il dottore decise che era più sicuro farlo nascere prima della data prevista. Ero molto spaventato per il parto e alla fine è stato molto lungo (circa 22 ore che si sono concluse con un parto naturale) ma sapete una cosa? Lo rifarei subito. Non dimenticherò mai quelle emozioni. E il nostro corpo è solo un miracolo: dopo aver accudito e partorito un bambino non ne sottovaluterò mai la magia. A più bambini e momenti felici, non vedo l'ora ”.

Un post, quello della Ferragni, che è apparso anche come una sorta di nuova voglia di maternità, ma che è stato rovinato dal commento di uno dei tanti hater. “Per favore, basta bambini! Il mondo ne è abbastanza pieno”, ha scritto uno dei tanti “leoni da tastiera”, scatenando la furia della Ferragni.