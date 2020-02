"Guadagni senza fare niente". E la Ferragni sbotta

Gli hater non perdono occasione per attaccare Chiara Ferragni, ma puntualmente lei riesce a zittire le critiche con educazione e parole forti che arrivano dritte ai suoi detrattori.

Reduce dagli Oscar, ai quali ha partecipato insieme al marito, Chiara e Fedez hanno postato una serie di scatti direttamente dal red carpet e i commenti negativi non si sono fatti attendere. Da sempre la professione della Ferragni è oggetto di discussione da parte degli utenti della rete (e non solo): l’idea che una persona possa guadagnare attraverso i social è ancora inconcepibile per qualcuno che, spesso, non conosce il vero iter della moglie di Fedez e ciò che è riuscita a costruire nel corso degli anni.

Così, dopo aver pubblicato alcune foto che la ritraggono sul red carpet della festa di Vanity Fair per gli Oscar, la Ferragni si è vista costretta a ricordare ad un suo detrattore quanto abbia dovuto lavorare per costruirsi ciò che oggi è per molti un piccolo impero. “ Goditi questi momenti di gloria perché tra qualche anno la pacchia finirà, non credere che potrai continuare sempre così, a guadagnare senza fare niente, semplicemente mettendoti in mostra! Uno schiaffo a tutte quelle persone che si affannano per il pane. Vergogna!” , ha sentenziato implacabile uno dei tanti detrattori della Ferragni.

Ma Chiara non è rimasta in silenzio e, dopo aver letto quel commento ingiusto nei suoi riguardi, ha messo a tacere l’hater con educazione, senza offese, ma con parole chiare e precise che hanno costretto l’utente a restare in silenzio senza controbattere. “ Goditi le ore che sei stata in questo profilo a perdere tempo cercando di sminuire me e le persone che si sono create una professione alternativa riuscendo a conciliare passioni ed ambizioni e dando lavoro a molti altri – ha tuonato la Ferragni dal suo profilo Instagram - . Supportarsi a vicenda è il minimo che si possa fare tra donne e per questo, commenti de genere, che dimostrano oltretutto di non sapere nulla delle mie 3 società, brand e numerosi lavori che svolgo, non sono graditi ”.